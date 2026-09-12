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Як рятувати бюджет під час війни: міністр економіки назвав три головні джерела грошей

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Як рятувати бюджет під час війни: міністр економіки назвав три головні джерела грошей
Кравченко наголосив, що міжнародна допомога, додаткові можливості державного бюджету та приватні інвестиції мають працювати разом
фото: glavcom.ua

Олександр Кравченко заявив про необхідність розблокувати міжнародне фінансування, знайти додаткові кошти в держбюджеті та якомога швидше залучати приватний капітал 

Міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко назвав основні джерела фінансування, які мають допомогти Україні підтримувати бізнес та економіку в умовах війни. Про це він заявив під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

За словами Кравченка, одним із головних завдань є збереження повної відданості України європейському курсу, що дозволить розблокувати вже передбачене міжнародне фінансування.

«Нам потрібно на 100% залишатися відданими нашим міжнародним партнерам, щоб розблокувати якомога більше доступної міжнародної підтримки», – зазначив міністр.

Він нагадав, що Україна очікує отримати близько $30 млрд міжнародного фінансування, передбаченого відповідними програмами. Другим напрямом Кравченко назвав пошук можливостей для підтримки бізнесу безпосередньо в межах чинного державного бюджету.

За його словами, Міністерство економіки спільно з Міністерством фінансів уже працює над тим, щоб визначити, які кошти можна спрямувати на підтримку підприємств, що постраждали від російських атак.

Зокрема, йдеться про розширення програм страхування та надання пільгового фінансування постраждалому бізнесу. Окремо міністр наголосив на необхідності знайти додаткові джерела для страхового фонду. За його словами, це питання має бути опрацьоване під час бюджетного циклу за участю бізнесу та парламенту.

Третім джерелом Кравченко назвав приватний капітал. Він наголосив, що приватний сектор має відігравати важливу роль у відновленні України, а роботу із залучення інвестицій необхідно розпочинати вже зараз. «Нам потрібно мобілізувати приватний капітал якомога раніше», – сказав Кравченко.

За його словами, Україна має працювати над конкретними проєктами та використовувати різні міжнародні фінансові інструменти, зокрема американську DFC, щоб зменшувати ризики для приватних інвесторів.

Кравченко наголосив, що міжнародна допомога, додаткові можливості державного бюджету та приватні інвестиції мають працювати разом. «Ми повинні зібрати це як пазл, щоб забезпечити правильне зниження ризиків для приватного капіталу», – зазначив міністр.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти.

Варто нагадати, що через російські удари по складах і розподільчих центрах торговельні мережі почали перебудовувати логістику, розосереджувати запаси та активніше використовувати прямі поставки від виробників. У частині магазинів покупці вже зіткнулися з тимчасовою відсутністю окремих товарів, однак системного дефіциту продуктів ритейлери не прогнозують. Водночас через зростання витрат на транспортування, оренду та резервні склади дорожча логістика у перспективі може позначитися на вартості товарів.

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Теги: війна бізнес Україна Олександр Кравченко

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