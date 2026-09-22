Сили оборони уразили два великі російські НПЗ – Генштаб

На території обох підприємств спалахнули пожежі, а їхню продукцію використовували для забезпечення російської армії

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі. Атаки відбулися протягом 21 вересня та в ніч на 22 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

«Башнефть-УНПЗ» розташований в Уфі, Республіка Башкортостан. Після ураження на території підприємства зафіксували пожежу. Потужність заводу становить близько 7,5 млн тонн переробленої нафти на рік. Підприємство здійснює глибоку переробку сировини та виробляє бензин, дизельне й котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Також українські військові уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі. На території підприємства після атаки також виникла пожежа.

Куйбишевський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи та входить до структури «Роснефти». Його потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та понад 30 інших видів нафтопродукції.

За інформацією Генштабу, продукцію обох заводів використовують для забезпечення потреб російської армії. «Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації», – заявили у Генеральному штабі.

Нагадаємо, у червні після атаки безпілотників Куйбишевський НПЗ уже зупиняв переробку нафти. Пошкодження двох установок первинної переробки тоді призвели до зупинки виробничого циклу.