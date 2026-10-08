Головна Думки вголос Остап Яриш
search button user button menu button
Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Сенат США тисне на президента. Трамп постає перед вибором – Путін чи санкції

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент США Дональд Трамп
фото: Getty Images

Сенатори з обох партій надіслали листа до адміністрації Трампа, закликавши по максимуму запровадити передбачені законом Ліндсі Грема санкції проти Росії.

Листа написали Роджер Вікер (республіканець) – голова збройного комітету Сенату, і Джин Шагін (демократка) – співголова комітету із закордонних справ. Раніше такі ж заклики лунали від інших законодавців з обох партій. Зараз листа направили до держсекретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента.

«Путін продовжує ескалацію на полі бою, залучаючи нові підрозділи з Північної Кореї, а також посилює ракетні удари по цивільному населенню України та її енергетичній інфраструктурі», – написали сенатори.

«Кожен день, що минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві продовжувати військову ескалацію.

Держдепартамент і Мінфін США повинні максимально використати нові санкційні інструменти, щоб перекрити Росії джерела доходів і доступ до технологій подвійного призначення, які підтримують її воєнну машину».

Сенат США тисне на президента. Трамп постає перед вибором – Путін чи санкції фото 1

Дедлайн для запровадження санкцій і тарифів (або звільнення від них) спливає 18 жовтня. Кілька днів тому в інтервʼю CBS міністр енергетики США Кріс Райт сказав, що Трамп, найімовірніше, відкладе рішення до останнього. 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції путін Сенат США Марко Рубіо Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Легенева чума – це тяжка і швидко прогресуюча форма чуми
WSJ: США вимагають від РФ пояснень через смерть працівниці протичумного інституту в Іркутську
Вчора, 00:58
Що має змінитися у Росії, щоб війна справді закінчилася
«Ліквідувати Україну»: що стоїть за новою риторикою Кремля
2 жовтня, 14:24
Іран пригрозив ширшою відповіддю у разі нових ударів США
Іран підготувався до нової атаки США та розширив список цілей – Reuters
1 жовтня, 17:03
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп провели зустріч у Білому домі 24 вересня
Закупівля американської зброї. Трамп зробив Сі пропозицію
28 вересня, 10:54
Михайло Фрідман і Алішер Усманов вийшли зі санкційного списку Європейського Союзу
Російські мільярдери вивчають, як позбутися санкцій ЄС – Bloomberg
27 вересня, 01:38
Зеленський домовився з американським бізнесом про нові оборонні та енергетичні проєкти
США готують нові інвестиції в оборону та енергетику України – Зеленський
24 вересня, 12:21
Попереднього разу Сі Цзіньпін відвідував США з державним візитом у вересні 2015 року
Китай підтвердив перший за 11 років державний візит Сі Цзіньпіна до США
21 вересня, 14:06
Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії
«Пекельні санкції». Що насправді найважливіше в цьому законі
20 вересня, 21:14
Зеленський зазначив, що голосування в Палаті представників відбулося в ніч, коли російські війська атакували Україну
«Пекельні санкції» США можуть змусити Росію закінчити війну – Зеленський
17 вересня, 09:33

Остап Яриш

Сенат США тисне на президента. Трамп постає перед вибором – Путін чи санкції
Сенат США тисне на президента. Трамп постає перед вибором – Путін чи санкції
Закон Грема підписано. Що далі?
Закон Грема підписано. Що далі?
Несподіваний союзник України? Чому одна з найвпливовіших прихильниць Трампа приїхала до Києва
Несподіваний союзник України? Чому одна з найвпливовіших прихильниць Трампа приїхала до Києва
Смерть Ліндсі Грема. Що зміниться для України у Вашингтоні
Смерть Ліндсі Грема. Що зміниться для України у Вашингтоні
Трамп любить переможців. Чому це шанс для України
Трамп любить переможців. Чому це шанс для України
Україна руйнує головний міф Кремля – про це вже говорять у Білому домі
Україна руйнує головний міф Кремля – про це вже говорять у Білому домі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
84K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua