Сенат США тисне на президента. Трамп постає перед вибором – Путін чи санкції

Сенатори з обох партій надіслали листа до адміністрації Трампа, закликавши по максимуму запровадити передбачені законом Ліндсі Грема санкції проти Росії.

Листа написали Роджер Вікер (республіканець) – голова збройного комітету Сенату, і Джин Шагін (демократка) – співголова комітету із закордонних справ. Раніше такі ж заклики лунали від інших законодавців з обох партій. Зараз листа направили до держсекретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента.

«Путін продовжує ескалацію на полі бою, залучаючи нові підрозділи з Північної Кореї, а також посилює ракетні удари по цивільному населенню України та її енергетичній інфраструктурі», – написали сенатори.

«Кожен день, що минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві продовжувати військову ескалацію.

Держдепартамент і Мінфін США повинні максимально використати нові санкційні інструменти, щоб перекрити Росії джерела доходів і доступ до технологій подвійного призначення, які підтримують її воєнну машину».

Дедлайн для запровадження санкцій і тарифів (або звільнення від них) спливає 18 жовтня. Кілька днів тому в інтервʼю CBS міністр енергетики США Кріс Райт сказав, що Трамп, найімовірніше, відкладе рішення до останнього.