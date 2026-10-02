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Росія будує новий тіньовий флот, щоб обходити санкції – The Telegraph

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія будує новий тіньовий флот, щоб обходити санкції – The Telegraph
Кремль, імовірно, реквізував ще кілька суден для свого тіньового флоту
фото з відкритих джерел

Нові газовози розраховані на плавання Арктикою крізь лід завтовшки до двох метрів

Велика Британія 1 жовтня запровадила санкції проти восьми суден, серед яких російські газовози Aleksey Kosygin, Konstantin Posiet і Pyotr Stolypin. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph та британський уряд.

Уряд Великої Британії оголосив про пакет із 31 санкційного заходу: проти 23 осіб та організацій і восьми суден. До списку, зокрема, увійшли три кораблі тіньового флоту, два, що надавали їм послуги бункерування, та три російські судна льодового класу. У Лондоні заявили, що Росія намагається побудувати «небезпечний новий тіньовий флот», щоб обходити санкції та зберігати доходи від експорту газу. Деякі з цих суден почали працювати лише в липні.

До льодових суден належать газовози Aleksey Kosygin, Konstantin Posiet і Pyotr Stolypin. Це судна нового покоління для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), збудовані в Росії. За даними The Telegraph, Aleksey Kosygin і Konstantin Posiet – судна на 127 555 тонн, здатні долати лід завтовшки до двох метрів, тож їх, імовірно, можуть використовувати в Арктиці та на Крайній Півночі.

Aleksey Kosygin передали у грудні 2025 року, а в експлуатацію його ввели цього року. За даними сервісу MarineTraffic, у середу, 30 вересня, Konstantin Posiet залишив бухту Бечевінка на Камчатці – колишню базу радянських підводних човнів. Aleksey Kosygin, за повідомленнями, стоїть біля острова Чанту в Східно-Китайському морі. Судна тіньового флоту нерідко приховують свої маршрути: раніше «Главком» писав, що Росія використовує GPS-спуфінг, аби приховати переміщення таких суден.

Окрім цих трьох газовозів, під британські санкції потрапили Portovyy, Chaivo, Avacha, Bebek-E (його збудували ще 1979 року) та Galle Energy – невелике судно для перевезення екіпажу під прапором Шрі-Ланки.

Як Росія розширює флот для експорту СПГ

Довжина двох нових газовозів – близько 300 метрів, пише The Telegraph. Видання також повідомляє, що Кремль, імовірно, реквізував кілька інших суден, а НАТО дедалі частіше намагається захоплювати судна цього флоту.

Москва готується до повної заборони ЄС на імпорт російського СПГ, яка набуде чинності 1 січня 2027 року. За даними Служби зовнішньої розвідки України, за останні півроку до тіньового флоту СПГ додалися щонайменше вісім уживаних газовозів і два нові судна з верфі «Звезда», а загалом у 2026 році він зріс до 25 суден. Видання Financial Times писало, що чотири нещодавно придбані газовози – Kosmos, Orion, Merkuriy і Luch – уже перевозили вантажі з підсанкційного «Арктик СПГ-2», змінивши прапор на російський.

Створити такий флот складніше, ніж нафтовий: газовози мають тримати газ рідким за температури близько мінус 162 °C, а арктичні маршрути потребують суден льодового класу. За даними розвідки, один сучасний газовоз коштує до $300 млн.

Британія посилює санкційний тиск

Пакет стосується й людей. Під санкції потрапили вісім осіб, причетних до свавільних затримань, катувань і жорстокого поводження з українськими цивільними, зокрема чинний співробітник Федеральної служби безпеки Росії. Ще семеро – за ідеологічну обробку та мілітаризацію українських дітей, яких вивозили з окупованих територій: за оцінкою Лондона, близько 6 тис. дітей примусово перемістили до мережі так званих таборів «перевиховання». Окремо обмеження запровадили проти сімох осіб, серед яких четверо громадян Грузії, за поширення прокремлівської дезінформації.

Лондон запровадив санкції проти майже 600 танкерів, а ЄС – проти близько 670 суден, пише The Telegraph. За оцінкою британського уряду, міжнародні санкції позбавили Росію майже $500 млрд фінансування війни.

Нагадаємо, «Главком» писав, що, за даними WSJ, за два тижні понад 15 танкерів тіньового флоту змінили прапори на російські. Протягом останніх трьох місяців 2025 року під російський прапор перевели 25 танкерів.

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Теги: корабель плавання перевезення Велика Британія санкції росія

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