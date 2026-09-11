Російський удар знищив склади постачальника трьох відомих брендів

Вогонь знищив товари Buromax, Zibi та Buroclean, а також продукцію інших брендів

Російська атака знищила складські приміщення та товарні запаси компанії «Імпорт-Офіс Україна», одного з провідних постачальників канцтоварів, товарів для творчості та офісного приладдя в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням заяву пресслужби компанії, яке публікує Forbes Ukraine.

Вогонь знищив продукцію українських брендів Buromax, Zibi та Buroclean. Також на складах зберігалися товари Bic, Maped, Fellowes, Uni та інших брендів, офіційним дистриб'ютором яких є «Імпорт-Офіс Україна».

Йдеться не лише про товарні запаси, а й про складську та логістичну інфраструктуру компанії. Знищена продукція призначалася для українських офісів, виробництв, шкіл, дитячих садків і родин.

«Боляче. Не сприймає ні розум, ні серце. Знищено те, що ми разом із командою створювали протягом десятиріч. Але ми не здаємося! Встоїмо! Відновимося!» – заявили засновники компанії Вадим Зібров та Оксана Філонова.

Попри знищення складів, компанія продовжує роботу. «Імпорт-Офіс Україна» акумулює асортимент, який був у дорозі та на виробництвах, відновлює операційні процеси та працює над стабілізацією постачань. Частину товарів компанія встигла відвантажити до атаки. Тому продукція Buromax і Zibi залишається доступною в торговельних мережах та інтернет-магазинах партнерів. Водночас сайти брендів тимчасово не працюють.

Варто нагадати, що Росія знищила склад дистриб'ютора іграшок дитячих товарів Kiddisvit у Києві. Бізнесмен зазначив, що працівники не постраждали. «Ціллю реактивного «шахеда» стали дитячі іграшки. Зараз розбираємося з наслідками – маємо значні збитки», – зазначив він.