Казахстан вимагає від Росії повернути громадян, яких відправили на війну

Точна кількість громадян Казахстану, які зараз воюють на боці Росії проти України, офіційно не встановлена

Астана направила Москві дипломатичну ноту після звернення казахстанця, який опинився у російській армії

Казахстан вимагає від Росії повернути своїх громадян, які опинилися у лавах російської армії. Серед них – Мирас Тасжарганов, який приїхав до РФ на заробітки, але зрештою опинився у війську країни, що веде війну проти України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Казахстану у відповіді на запит Радіо Азаттик, пише «Главком».

За даними казахстанського МЗС, 17 вересня консульський відділ посольства зв’язався з матір’ю Тасжарганова Гульжан та самим Мирасом. Чоловік повідомив дипломатам, що опинився у складній ситуації, а разом із ним перебувають ще кілька громадян Казахстану. Він попросив допомогти їм повернутися додому.

Наступного дня, 18 вересня, посольство Казахстану направило до Міністерства закордонних справ Росії офіційну ноту з проханням посприяти поверненню зазначених громадян до Казахстану.

Раніше мати Тасжарганова розповідала, що її син поїхав до Росії на вахтову роботу, однак згодом опинився у складі російських військ. За її словами, його змусили підписати контракт із Міністерством оборони РФ. Жінка зверталася до казахстанської влади з проханням допомогти повернути сина додому.

Точна кількість громадян Казахстану, які зараз воюють на боці Росії проти України, офіційно не встановлена. Водночас український державний проєкт «Хочу жить» раніше повідомляв, що щонайменше 2389 громадян Казахстану уклали контракти з Міноборони Росії. Загалом, за даними проєкту, у російській армії могли опинитися понад 12 тис. громадян країн Центральної Азії.

У Казахстані за участь у збройних конфліктах за кордоном та найманство передбачена кримінальна відповідальність. Водночас у цій ситуації казахстанська влада домагається повернення своїх громадян через дипломатичні канали.

Варто нагадати, що у Казахстані щонайменше дев’ятеро військовослужбовців загинули під час навчань військово-морських сил на узбережжі Каспійського моря.