Побиття спалювача Корана сином Кадирова. Міфи і напівміфи

Почалися псевдоекспертні дискусії про початок розвалу Росії, які не мають не тільки нічого спільного з реальністю

Отже, в Росії черговий скандал з Кадировим. Його 15-літній син побив такого собі Микиту Журавля, якого російські спецслужби звинувачують у спаленні Корану за вказівкою СБУ. Отже, що це було і чи може це до чогось призвести, зважаючи на те, що деякі «експерти» вже почали це все коментувати в дусі того, що це перший крок до розвалу РФ.

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Реакція росіян

Весь російський телеграм вибухнув одним посилом: «А чи можна уявити, щоб якийсь інший губернатор побив когось в СІЗО за «надругание» над православними святинями». Але далі риторичних ескапад справа не пішла і не піде. Справа в тому, що Кадиров не являється екзистенційною загрозою режиму. Він є частиною режима. Якби щось подібне повторилося в іншому регіоні – це стало б проблемою, для Кремля, але за нинішніх обставин щось подібне можна чекати лише від несистемних гравців типу Пригожина, але не від вертикалі влади.

Реакція чеченців

В антикадирівських пабліках масово продукується чутка, де висловлюється гіпотеза, що все це було зроблено, щоб перебити тему загадковоі смерті особистого охоронця Адама Кадирова та його тренера з єдиноборств (обом по 30-32 роки). Вважається, що вони ніби то давали наркотики синові Кадирова.

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Українська версія

У нас почалися псевдоекспертні дискусії про початок розвалу Росії, які не мають не тільки нічого спільного з реальністю, але й є, як на мене контрпродуктивними, бо вганяють нас в ілюзію швидкого розвалу російської державної машини.

Моя версія

Що б не було причиною цього дійства (перебиття інформприводу, який наразі ширився виключно в відносно невеликих чеченських (кавказьких) групах чи щось інше, але, мені здається, вся ця історія, це: