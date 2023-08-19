Побиття спалювача Корана сином Кадирова. Міфи і напівміфи
Почалися псевдоекспертні дискусії про початок розвалу Росії, які не мають не тільки нічого спільного з реальністю
Отже, в Росії черговий скандал з Кадировим. Його 15-літній син побив такого собі Микиту Журавля, якого російські спецслужби звинувачують у спаленні Корану за вказівкою СБУ. Отже, що це було і чи може це до чогось призвести, зважаючи на те, що деякі «експерти» вже почали це все коментувати в дусі того, що це перший крок до розвалу РФ.
Реакція росіян
Весь російський телеграм вибухнув одним посилом: «А чи можна уявити, щоб якийсь інший губернатор побив когось в СІЗО за «надругание» над православними святинями». Але далі риторичних ескапад справа не пішла і не піде. Справа в тому, що Кадиров не являється екзистенційною загрозою режиму. Він є частиною режима. Якби щось подібне повторилося в іншому регіоні – це стало б проблемою, для Кремля, але за нинішніх обставин щось подібне можна чекати лише від несистемних гравців типу Пригожина, але не від вертикалі влади.
Реакція чеченців
В антикадирівських пабліках масово продукується чутка, де висловлюється гіпотеза, що все це було зроблено, щоб перебити тему загадковоі смерті особистого охоронця Адама Кадирова та його тренера з єдиноборств (обом по 30-32 роки). Вважається, що вони ніби то давали наркотики синові Кадирова.
Українська версія
У нас почалися псевдоекспертні дискусії про початок розвалу Росії, які не мають не тільки нічого спільного з реальністю, але й є, як на мене контрпродуктивними, бо вганяють нас в ілюзію швидкого розвалу російської державної машини.
Моя версія
Що б не було причиною цього дійства (перебиття інформприводу, який наразі ширився виключно в відносно невеликих чеченських (кавказьких) групах чи щось інше, але, мені здається, вся ця історія, це:
- Обряд ініціації, коли молодий хлопець перетворюється на чоловіка. Кадирову потрібні подібні публічні речі, завʼязані на символічні історії. Адам Кадиров став «захисником ісламу». і як би це дивно для нас не звучало: головна цільова аудиторія тут були не росіяни, а перш за все Саудити та ОАЕ. Давайте не забувати, що Кадиров багато років вибудовував паралельні неформальні стосунки з цими монархіями і він грає певну роль, яку, звичайно, не варто перебільшувати, в російсько-близькосхідних стосунках. Другою важливою цільовою аудиторією є Чечня, де черговий раз було продемонстровано, що влада в Москві довіряє виключно Кадирову і ніяких інших кланів тут не бачать.
- Ніяких серйозних наслідків для Кадирова не буде. Єдине на що варто звернути увагу: це на те, як одним голосом говорила вся чеченська верхівка і як дружно мовчить кремлівська верхівка. Дехто почав розводити конспірологію про те, як після цього вежі Кремля почнуть черговий виток міжвидової боротьби. Але насправді, нічого не буде. Як максимум, на певний час Кадиров «заляже на дно». Я ще раз повторюся: Кадиров не є екзистенційною проблемою для Путіна. А все що ми бачимо останні місяці – Кадиров і його клан стають одними з головних бенефіціарів цієї війни, і лише на вершині айсберга є націоналізований Danone та віджатий завод ім. Ілліча в Маріуполі. Вибираючи між змінами на краще і ризиком та між можливістю нічого не міняти, Путін вибере і вибирає другий варіант.
- Що з цим робити? Головний «актив» Кадирова крім «спокою» в Чечні – його стосунки на Близькому Сході. На жаль, ніхто в світі не веде кампанію проти Кадирова саме там. А без цього, він і надалі буде робити все те, що він робить зараз.
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