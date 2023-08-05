Які спеціальності обирають українські абітурієнти у вишах: рейтинг заяв

Як і роком раніше, майбутніх студентів цікавить вивчення правових наук, філологія, менеджемент та комп’ютерні науки

Оскільки час подачі заяв до закладів вищої освіти вже минув, тож можна побачити, які професії та спеціальності найчатіше обирають цьогорічні українські абітурієнти в університетах та інститутах. Про це пише osvita.ua

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інформаційною системою «Вступ. Освіта.Uа» складений рейтинг спеціальностей за кількістю поданих абітурієнтами заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.

Відповідно до даних інформаційної системи, найбільше абітурієнтів подало заяви на спеціальності «Право» (57 572 заяв), «Психологія» (46 857), «Філологія» (43 970), «Комп’ютерні науки» (43 894) та «Менеджмент» (43 509).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рейтингова таблиця складена на підставі даних Інформаційної системи «Вступ.Освіта.Uа» станом на 03 серпня 2023 року

Серед найменш популярних спеціальностей – «Суднобудування» (171 зява), «Богослов’я» (160), «Освітні, педагогічні науки» (88), «Громадське здоров’я» (75) і «Релігієзнавство» (39).

Варто відзначити, що сприйняття абітурієнтами певних спеціальностей як престижних чи непопулярних останніми роками особливо не змінилося, незважаючи на серйозні соціально-економічні зрушення, викликані пандемією коронавірусу та повномасштабною війною.

Так, в останній «доковідний» рік найбільше заяв було так само подано на спеціальності «Право», «Філологія», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки» та «Журналістика».

Приймання заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти завершено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Коротко про цьогорічну вступну кампанію

У 2023 запланували дві сесії національного мультипредметного тесту: основну і додаткову. Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова тривала протягом 11 – 24 липня. Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Національний мультипредметний тест містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах. Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.

Їхня реєстрація почалася 1 липня. Приймання заяв і документів від вступників тривало з 19 до 31 липня.