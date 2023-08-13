Після скандалу з московськими попами ще одна громада Черкащини перейшла до ПЦУ (відео)

В Ірклієві священник УПЦ МП відмовив рідним військового, який віддав своє життя захищаючи Україну, вносити труну в церкву на відспівування

Іркліївська громада перейшла від УПЦ МП до Православної церкви України

На Черкащині ще одна громада перейшла від УПЦ МП до Православної церкви України. Про це повідомив екснардеп Віталій Чепинога на своїй сторінці в Facebook.

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«Від учора Свято-Троїцький храм Ірклієва належить громаді Православної церкви України. З новим священником ПЦУ!» – написав Чепинога.

Зазначимо, нещодавно в Ірклієві священник УПЦ МП відмовив рідним військового, який віддав своє життя захищаючи Україну, вносити труну в церкву на відспівування. Священник пояснив це тим, що «не хотів, аби капелани ПЦУ, які пліч-о-пліч були на передовій з військовим, відспівували військового разом з ним».

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Як повідомили в Іркліївській громаді, жодного священника з-поміж УПЦ МП серед капеланів на передовій немає.

Нагадаємо, Сміла, що на Черкащині, стала першим містом в Україні, де всі п’ять парафій разом зробили свій вибір на користь Православної церкви України.

До слова, раніше Служба безпеки викрила злочинну схему використання земель державного фонду на території Черкаської області. До організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ (МП).