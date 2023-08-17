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Син глави Чечні побив хлопця за спалення Корану? Кадиров цинічно відрегував

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Син глави Чечні побив хлопця за спалення Корану? Кадиров цинічно відрегував
Рамзан Кадиров із 15-річним сином Адамом
фото з відкритих джерел

Рамзан Кадиров пообіцяв напасти на країни, де «не поважають Коран»

19-річний уродженець України Микита Журавель, заарештований за спалення Корану в російському Волгограді, заявив, що його в СІЗО Грозного побив 15-річний син лідера Чечні Адам Кадиров. Причиною побиття стало те, що в травні Журавель нібито спалив Коран у Волгограді. Про це повідомила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

Уповноважений із прав людини в Чечні Мансур Солтаєв поспілкувався з Микитою Журавлем. Постраждалий розповів, що зустрічався з Рамзаном Кадировим у СІЗО, а коли глава Чечні вийшов із камери, його побив 15-річний Адам Кадиров. Журавель стверджує, що син Кадирова бив його по руках та по ногах. Солтаєв пообіцяв «конкретну перевірку».

17 серпня опальний голова Чечні Рамзан Кадиров відзначився черговою погрозою. Він не підтвердив інформацію про те, що його син нібито побив 19-річного хлопця, але заявив, що після війни з Україною Росія нападе на країни, де ображали Коран. Такими країнами, на його думку, керує «б*дло», яке не має моральних цінностей. До цього ж переліку країн Кадиров включив і США.

Зазначимо, що під час слів Кадирова поряд стояв його син Адам, який побив Журавля, а також міністр друку (фактично – пропаганди) Чечні Ахмед Дудаєв, який раніше обіцяв, що Журавель «знайде покарання в Чечні».

Нагадаємо, що відео спалення Корану у Волгограді з'явилося в соцмережах 19 травня. За два дні силовики відзвітували про затримання підозрюваного місцевого жителя, уродженця України Микити Журавля, який переїхав до Волгограду з анексованого Криму і працював кур'єром. Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін наказав передати справу Журавля в Чечню. Незабаром хлопця доставили в Грозний, де його зустріли закликом до «народного суду».

Теги: Чечня Рамзан Кадиров бійка релігія

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