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Британський скандал: понад 100 тисяч українських біженців можуть втратити житло

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Британський скандал: понад 100 тисяч українських біженців можуть втратити житло
У Великій Британії поки не знають, що робити з біженцями з України
фото з відкритих джерел

Поки що немає ніякої інформації, що ж чекає на українських біженців, які перебувають у Британії, після закінчення їх віз 

Українці вимагають від британського уряду вимагають терміново роз’яснити, що відбудеться після завершення терміну дії трирічних віз.  Адже якщо не буде ніякихрозпоряджень близько 100 тисяч біженців повинні будуть покинути Британію уже  у 2025 році. Про це пише видання Telegraph.co.uk.

Раніше влада Британії висловила занепокоєння відсутністю вказівок щодо того, що станеться з українцями в Британії після закінчення терміну дії їхніх трирічних віз, які видали в рамках програм прихистку.

 Колишній міністр юстиції при Борисі Джонсоні Роберт Бакленд вважає, що міністри повинні розглянути можливість надання українцям більш постійного статусу, оскільки пропозиція, розроблена для «особливо термінової та безпрецедентної ситуації», та «вимагає подальшої індивідуальної відповіді».

Він вважає, що підготовча робота має бути виконана вже цього року, щоб забезпечити «якнайбільшу стабільність і певність» для біженців, їхніх роботодавців і громад.

Член парламенту від партії Торі та співголова Загальнопартійної парламентської групи з питань України Боб Сілі похвалив уряд за підтримку українських сімей, але також закликав до того, що треба вирішити, як діяти далі.

«Оскільки в деяких є діти в місцевих школах, ми повинні дозволити їм планувати (перебування в країні – «Главком»)», – зазначив він.

Що буде із біженцями?

Після початку повномасштабної війни в Україні для біженців у Великій Британії було створено дві програми: Homes for Ukraine і Ukraine Family Scheme. Кожному надається термін перебування в країні до трьох років.

Відтоді за цими схемами до країни в’їхало понад 182 100 українців. Більшість прибула саме в перші шість місяців вторгнення РФ в Україну, і приблизно 100 000 біженців загрожує видворення з країни до вересня 2025 року.

Генеральний директор благодійної організації Reset Кейт Браун каже, що біженцям потрібна впевненість, оскільки вони «почали заново будувати своє життя тут», знайшли роботу, збудували соціальні зв'язки та вчать англійську мову.

Стен Бенеш з благодійної організації Opora попереджає, що надання вказівок за один-два місяці до початку терміну дії візи насправді не дає людям багато простору для прийняття довгострокових рішень.

Навіть якщо війна Росії проти України закінчиться до 2025 року, багато українців висловили бажання залишитися в Британії, пише видання. Згідно з даними ONS, оприлюдненими в липні, половина дорослих українців мають намір залишитися у Великій Британії на більшу частину часу, навіть якщо відчують, що вже безпечно повернутися до України.

«Завдяки нашим схемам ми надали українцям доступ до трирічної візи для тимчасового перебування у Великій Британії. Ми будемо тримати це питання під контролем, якщо продовження знадобиться в майбутньому відповідно до розвитку ситуації в Україні», – запевнив речник Міністерства внутрішніх справ Британії.

Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення близько чверті українців були змушені залишити свої домівки та виїхати за кордон або переїхати до інших населених пунктів у межах України. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

29 червня 2023 року українська влада повідомила, що згідно із законодавством про надзвичайний стан із зони бойових дій у підконтрольних Україні районах Донецької, Харківської та Херсонської областей із липня 2022 року було евакуйовано 139 тис. громадян.

«Це – лише одна частина поточної ширшої кризи переміщення в Україні. За оцінками ООН, 6,3 млн українців залишаються біженцями та понад 5 млн внутрішньо переміщеними особами», – йдеться у повідомленні.

Із довоєнним населенням у 44 млн чверть українців залишаються змушеними залишити свої домівки внаслідок вторгнення Росії, зазначають у британському оборонному відомстві.

Читайте також: Чи є в наших біженців стимули повертатися в Україну?
     

 
 
Теги: міністр війна надзвичайний стан Велика Британія скандал робота кордон влада

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