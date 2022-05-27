Окупанти «ДНР» хочуть стратити полонених з іноземного легіону

До полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара»

Бойовики заявляють, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко

Бойовики терористичного угруповання «ДНР» заявляють, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко, які воювали у складі українського іноземного легіону та потрапили в полон до окупантів. Про це повідомляє російська служба Інтерфакс.

Так званий «представник прокуратури ДНР» заявив, що до полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара».