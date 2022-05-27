Окупанти «ДНР» хочуть стратити полонених з іноземного легіону
Бойовики заявляють, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко
Бойовики терористичного угруповання «ДНР» заявляють, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко, які воювали у складі українського іноземного легіону та потрапили в полон до окупантів. Про це повідомляє російська служба Інтерфакс.
Так званий «представник прокуратури ДНР» заявив, що до полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара».
Російські ЗМІ стверджують, що в полоні бойовиків знаходяться Шон Пінер та Ендрю Хілл із Великобританії та Садун Брагім із Марокко. Терористи стверджують, що вони потрапили у полон навесні 2022 року.
Нагадаємо, Росія підняла віковий ценз для контрактників.
Як відомо, окупанти масово вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення «армії ДНР».