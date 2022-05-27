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    У світі

    Окупанти «ДНР» хочуть стратити полонених з іноземного легіону

    До полонених іноземців &laquo;з&nbsp;урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання&nbsp;&ndash; смертна кара&raquo; - Окупанти «ДНР» хочуть стратити полонених з іноземного легіону
    До полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара»
    фото з відкритих джерел

    Бойовики заявляють, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко

    Бойовики терористичного угруповання «ДНР» заявляють, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко, які воювали у складі українського іноземного легіону та потрапили в полон до окупантів. Про це повідомляє російська служба Інтерфакс.

    Так званий «представник прокуратури ДНР» заявив, що до полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара».

    Російські ЗМІ стверджують, що в полоні бойовиків знаходяться Шон Пінер та Ендрю Хілл із Великобританії та Садун Брагім із Марокко. Терористи стверджують, що вони потрапили у полон навесні 2022 року.

    Нагадаємо, Росія підняла віковий ценз для контрактників.

    Як відомо, окупанти масово вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення «армії ДНР».

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    Теги: росія окупанти Донбас «ДНР» війна полон Україна смертна кара окупація #stoprussia
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    Окупанти «ДНР» хочуть стратити полонених з іноземного легіону