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    Естонія допомагає Україні у заходах посилення кібербезпеки

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    Хакери атакували понад 70 державних сайтів України&nbsp; - Естонія допомагає Україні у заходах посилення кібербезпеки
    Хакери атакували понад 70 державних сайтів України 
    фото з відкритих джерел

    Кая Каллас заявила про надання допомоги Україні у боротьбі із кіберзлочинністю

    Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про рішуче засудження кібератак проти України, необхідність притягнення до відповідальності винних, а також зазначила, що Естонія надає допомогу Україні у зв'язку з цією атакою. Про це Каллас написала у Twitter.

    «Ми рішуче засуджуємо нещодавні кібератаки проти України, які викликають особливу тривогу в нинішній ситуації з безпекою. Ті, хто стоять за цим, мають бути притягнуті до відповідальності. Естонія допомагає Україні у зв'язку з цією атакою та загалом для підвищення можливостей кібербезпеки», – написала Каллас.

    Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

    На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

    СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

    За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

    Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

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    Теги: МЗС ЄС СБУ Естонія Twitter уряд
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    Естонія допомагає Україні у заходах посилення кібербезпеки