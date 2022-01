Естонія допомагає Україні у заходах посилення кібербезпеки

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про рішуче засудження кібератак проти України, необхідність притягнення до відповідальності винних, а також зазначила, що Естонія надає допомогу Україні у зв'язку з цією атакою. Про це Каллас написала у Twitter.

We strongly condemn the recent cyber-attacks against #Ukraine, which are especially worrying in the current security situation. Those behind will need to be brought to justice. helps in connection to this attack & in general to increase their cyber security capabilities.