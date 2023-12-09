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Вадим Денисенко Журналіст

Вибори в Росії. Чи визнає Захід їх легітимними?

glavcom.ua
Путін планує своє «переобрання» вже 17 березня наступного року
фото з відкритих джерел

Розкачування цієї теми і їй подібних, стане основною дезінформаційною грою росіян в 2024 році

На випередження чергової зради.

Після висунення Путіна, в російського сегменті «експертного середовища» дуже акуратно почали закидувати тезу про те, що Захід змушений буде визнати ці вибори.

В нас, можна не сумніватися, скоро розгориться чергова зрада з цього приводу.

Так от, коли ми розганяємо зраду, нам треба дати відповідь на одне питання: «А чи має можливість Заходу не визнати ці вибори?». І відповідь, дуже болюча для нас, звучить «Ні, не може».

Чи можемо ми активно це вимагати? Повинні, але не настільки, щоб вистрілити собі в ногу. Наша головна задача – збереження коаліції та спроби розширення ізоляції Путіна. І саме з цієї точки зору треба робити будь-які дії.

І тут, є ще один дуже важливий момент. Розкачування цієї теми і їй подібних, стане основною дезінформаційною грою росіян в 2024 році. І тут нам потрібно особливо серйозно до цього готуватися. Справа в тому, що росіяни протягом кількох останніх місяців кардинально змінили свою дезінформаційну кампанію. Вони перестали грати в лобові історії, а працюють переважно на комплексах і страхах українців. А, зважаючи на нашу нелюбов до критичного мислення і бажання швидких рішень, ця стратегія може стати на певних етапах ефективною, особливо на фоні бурхливого відродження внутрішньополітичних срачів.

Який вихід? Просто треба бути розумнішими. Довгий час нам це вдавалося. Сподіваюся, вдасться і зараз.

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Джерело
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Теги: росія вибори путін росіяни

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