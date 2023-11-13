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Путін боїться нового заколоту: хто може піти маршем на Москву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін боїться нового заколоту: хто може піти маршем на Москву
Заколот Пригожина у червні в РФ провалився
фото з відкритих джерел

Правозахисник Фейгін припустив, хто може влаштувати переворот

Російський диктатор Володимир Путін боїться, що на Москву підуть з новим маршем та заколот, що влаштував Євгеній Пригожин, повториться. Росія один раз засвоїла урок, тому намагатиметься уникати нових повстань. Утім, російський правозахисник Марк Фейгін розповів «24 каналу», що імовірний заколот справді можуть очолити генерали чи командири.

Він зазначив, що Путін рідко з'являвся на публіці після заколоту Пригожина. Одні кажуть, що російський президент полетів на Валдай, а інші – заховався у бункері. Відомо одне – Путін не хоче повторення червневого повстання.

«Він точно не хоче відчути цього ризику та погроз. Він через два місяці взяв «влупив» літак з Пригожиним та його оточенням. Це також показує, як вони до цього ставляться. Чому він не залишив його? Чому не відправив у Африку? Він обов'язково повинен був його знищити, щоб носія ідеї «маршу справедливості» фізично не було. Робимо висновок, що вони, безумовно, цього бояться», – пояснив Фейгін.

Тому, зазначив він, цілком імовірно, що версія Пригожина 2.0 може вкотре повторитися. Однак важко спрогнозувати, хто очолить новий можливий заколот – військові чи політики. Адже російські спецслужби доклали чимало зусиль, аби цього не сталося.

Фейгін нагадав, що Євгеній Пригожин користувався певною автономією: ніби займався війною та виконував накази Путіна, але й одночасно був сам по собі. Наразі такого статусу в Росії не спостерігається ні в кого.

«Ну, можливо, це буде цілковито інакша перверсія, диверсифікована ситуація. Наприклад, хтось із генералів, командирів чи хтось меншого рівня може підняти заколот. Чому ні»,– підсумував Фейгін.

Теги: переворот росія путін Євген Пригожин

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