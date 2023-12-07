Росія оголосила дату президентських виборів

Володимир Путін ще не нібито ухвалив рішення, чи балотуватиметься

Для 70-річного Путіна вже почали відбирати «суперників» на вибори: їм має бути не менше 50 років

Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року. Про це передають російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова заявила, що до 12 грудня необхідно ухвалити рішення про вибори президента Росії у «нових регіонах» – анексованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

Російські ЗМІ ще в серпні писали, що для 70-річного Путіна вже почали відбирати «суперників» на вибори. Головна вимога – їм має бути не менш ніж 50 років, щоб не виникало питань до віку Путіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ЗМІ, планується, що на майбутніх виборах Путін набере «рекордний результат»: він має отримати понад 80% голосів із явкою понад 70%.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Путін ще нібито не ухвалив рішення, чи балотуватиметься. Сам Путін казав, що після поправок до Конституції РФ у 2020 році саме його право обиратися на новий термін «стабілізує ситуацію в Росії».

Раніше повідомлялося, що Росія тестує електронні вибори для маніпуляцій на користь Путіна.