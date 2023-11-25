Росія приготувала новорічний «подарунок» для своїх призовників

Призову на строкову службу підлягатимуть громадяни РФ віком від 18 до 30 років

У РФ верхньою межею призовного віку стане 30 років

Росіян до армії призиватимуть до 30 років, а не до 27-ми, як було до цього. Відповіднім зміни у галузі військового обліку затвердив уряд країни-агресорки РФ.

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Повідомляється, що відповідно до прийнятого раніше федерального закону, верхньою межею призовного віку стане 30 років.

Закон, згідно з яким призову на строкову службу підлягатимуть громадяни Росії віком від 18 до 30 років, було прийнято держдумою РФ у серпні поточного року, зміни набудуть чинності з 1 січня 2024 року.

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Раніше повідомлялося, що у російській держдумі РФ відмовилися від поетапного підвищення призовного віку. Росіяни служитимуть до 30 років уже з 1 січня 2024 року. Нижня межа призову залишиться незмінною – починаючи з 18 років.

Очікується, що новий закон дозволить збільшити кількість громадян РФ, що підлягають призову, щонайменше на 2,3 млн осіб.

Раніше було змінено граничний вік перебування у запасі деяких категорій громадян у РФ, які мають військові звання, зростає на п'ять років, закон про це сьогодні підписав диктатор Володимир Путін. Цей документ був опублікуваний на порталі правової інформації.

Поправки внесли до закону «Про військовий обов'язок та військову службу». Йдеться про солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків або мічманів. Для тих, хто належить до першого розряду, граничний вік підвищується з 35 до 40 років, до другого – з 45 до 50 років, до третього – з 50 до 55 років.

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Також збільшується граничний вік перебування громадян, які перебувають у запасі, у мобілізаційному резерві. Тепер для старших офіцерів він становитиме 65 років, для молодших офіцерів – 60 років, для тих, хто має інші звання, – 55 років. Граничний вік перебування у мобілізаційному резерві для вищих офіцерів запасу зберігається лише на рівні 70 років.