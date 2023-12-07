Росія без Путіна: соратники Навального запускають у РФ кампанію до виборів

Автори кампанії закликають кожного росіянина протягом найближчих 100 днів переконати щонайменше 10 людей проголосувати проти Путіна

У Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований ув'язненим політиком Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна». Про це на сторінці фонду в інстаграмі.

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«До виборів 100 днів. Ми закликаємо кожного з нас приєднатися до кампанії та використати цей час для агітації проти Путіна та його влади. ... А 17 березня, у день голосування, ми закликаємо всіх прийти на дільниці та проголосувати проти Володимира Путіна», – заявили у Фонді.

Вибори 2024 року на сайті кампанії називають «референдумом зі схвалення війни».

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Автори кампанії закликають кожного росіянина протягом найближчих 100 днів переконати щонайменше 10 людей проголосувати проти Путіна. На сайті вони опублікували інструкції для агітації проти диктатора.

Нагадаємо, критик політики Кремля і російського диктатора Володимира Путіна політик Олексій Навальний, який перебуває в російській в’язниці, закликав мешканців окупованих українських територій узяти активну участь у «виборах» в Росії, які відбудуться 10 вересня. Таким чином політик визнав загарбання РФ українських територій.

Як повідомлялося, Росія тестує електронні вибори для маніпуляцій на користь Путіна.