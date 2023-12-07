Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія без Путіна: соратники Навального запускають у РФ кампанію до виборів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія без Путіна: соратники Навального запускають у РФ кампанію до виборів
фото з відкритих джерел

Автори кампанії закликають кожного росіянина протягом найближчих 100 днів переконати щонайменше 10 людей проголосувати проти Путіна

У Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований ув'язненим політиком Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна». Про це на сторінці фонду в інстаграмі.

«До виборів 100 днів. Ми закликаємо кожного з нас приєднатися до кампанії та використати цей час для агітації проти Путіна та його влади. ... А 17 березня, у день голосування, ми закликаємо всіх прийти на дільниці та проголосувати проти Володимира Путіна», – заявили у Фонді.

Вибори 2024 року на сайті кампанії називають «референдумом зі схвалення війни».

Автори кампанії закликають кожного росіянина протягом найближчих 100 днів переконати щонайменше 10 людей проголосувати проти Путіна. На сайті вони опублікували інструкції для агітації проти диктатора.

Нагадаємо, критик політики Кремля і російського диктатора Володимира Путіна політик Олексій Навальний, який перебуває в російській в’язниці, закликав мешканців окупованих українських територій узяти активну участь у «виборах» в Росії, які відбудуться 10 вересня. Таким чином політик визнав загарбання РФ українських територій. 

Як повідомлялося, Росія тестує електронні вибори для маніпуляцій на користь Путіна.

Читайте також: Навальний звернувся до росіян. Чим це може зацікавити нас?
Теги: путін вибори в Росії Олексій Навальний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна майбутнього обернулася в безсенсову і безжалісну війну за залишки невідомих посадок на неважливих ділянках
Чому ми застрягли в мʼясорубках за лісопосадки?
24 листопада, 21:30
Путін готується до чергової імітації демократії
Навіщо Путіну проводити вибори?
9 листопада, 10:31
Канюса засудили до 17 років колонії, але згодом з'явилися його фото у військовій формі та зі зброєю в руках
Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину
8 листопада, 12:08
Активісти влаштували протест у Дубаї на Кліматичному саміті ООН
Активісти влаштували протест у Дубаї на Кліматичному саміті ООН
Сьогодні, 03:00
Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі
Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України
Сьогодні, 07:25
Для Путіна дуже важливо затягнути до сфери свого впливу Казахстан і всю Центральну Азію
Путін вимагав, щоб Казахстан постачав озброєння РФ для війни з Україною
11 листопада, 17:58
За словами Зеленського, він утратив лік замахам на своє життя після початку повномасштабного вторгнення Росії
Україна має право вбити Путіна, попередження Залужному: головне з інтервʼю Зеленського для The Sun
21 листопада, 12:04
Консультації відбулися у розвиток Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року
України розпочала консультації з ЄС щодо безпекових гарантій
4 грудня, 20:48
Путін хоче збільшити кількість війська окупантів
Що очікує російську армію? ЗМІ розкрили намір Путіна
5 грудня, 13:22

Політика

Росія без Путіна: соратники Навального запускають у РФ кампанію до виборів
Росія без Путіна: соратники Навального запускають у РФ кампанію до виборів
ФСБ із 2015 року перехоплювала розмови британських чиновників
ФСБ із 2015 року перехоплювала розмови британських чиновників
Іспанія по-тихому вислала двох шпигунів, яких знайшла у посольстві США
Іспанія по-тихому вислала двох шпигунів, яких знайшла у посольстві США
Міністр з питань міграції Британії зробив зауваження Ріші Сунаку і пішов у відставку
Міністр з питань міграції Британії зробив зауваження Ріші Сунаку і пішов у відставку
Українці в Ірландії отримають нове житло: уряд країни оприлюднив план
Українці в Ірландії отримають нове житло: уряд країни оприлюднив план
Росія оголосила дату президентських виборів
Росія оголосила дату президентських виборів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
69K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
54K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
51K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
13K
Хто ліквідував Киву? СБУ зробила гучне зізнання
9609
Екснардепа Киву знайдено мертвим – ЗМІ

Новини

«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Сьогодні, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua