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Путін вирішив, як проходитимуть «вибори» президента РФ на окупованих територіях України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін вирішив, як проходитимуть «вибори» президента РФ на окупованих територіях України
Путін готується до ще одного президентського строку
фото з відкритих джерел

Зміни до закону про вибори президента РФ уточнюють порядок проведення голосування під час воєнного стану

Російський диктатор Володимир Путін напередодні підписав зміни до закону про вибори президента РФ, які, серед іншого, уточнюють порядок проведення голосування на окупованих українських територіях. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Так, згідно з документом, вибори на окупованих Росією територіях України можуть проводитись після консультацій із центрвиборчкомом, міноборони та ФСБ Росії. Також дозволяється проводити голосування як на всій території, де запроваджено воєнний стан, так і лише на її частині.

Зміни також стосуються заборони агітації на заблокованих ресурсах, можливості ведення реєстру «домашнього» голосування в електронному вигляді, а також допуску на засідання виборчкомів представників ЗМІ, які працюють лише на підставі трудового договору.

Крім того, змінами забороняється проведення фото- та відеозйомки на виборчих дільницях у військових частинах. Це можуть робити лише представники акредитованих ЗМІ за погодженням із командиром частини.

За законом вибори президента РФ мають відбутися 17 березня 2024 року. Рада Федерації має ухвалити рішення про проведення виборів у період з 8 по 18 грудня 2023 року.

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Натомість, він зосередиться на «стабільності Росії» та критиці Заходу.

Хоча Путін ще не оголосив про свою участь у виборах, відомо, що він збирається балотуватися у президенти як самовисуванець, щоб підвищити авторитет «військового лідера». Наразі Кремль вирішує, хто буде прославляти Путіна перед виборами.

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Теги: путін росія вибори

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