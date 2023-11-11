Путін вимагав, щоб Казахстан постачав озброєння РФ для війни з Україною

Для Путіна дуже важливо затягнути до сфери свого впливу Казахстан і всю Центральну Азію

Російський диктатор тиснув на президента Касима-Жомарта Токаєва

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України російський президент Володимир Путін тиснув на президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва щодо постачання окремих видів озброєння російській армії. Про це розповів колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану, генерал Альнур Мусаєв в ефірі «Еспресо».

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За словами Мусаєва, для Путіна дуже важливо затягнути до сфери свого впливу Казахстан і всю Центральну Азію

«Він відчуває, що такий вплив за період цієї майже дворічної війни слабшає і дуже сильно. На початку вторгнення в Україну із боку Росії був тиск навіть щодо постачання деяких видів озброєнь, але сьогодні про це вже не йдеться. Вони задовольняються «сірим» імпортом через Казахстан, Киргизстан, інші колишні радянські республіки. Кремль це повністю задовольняє. Але сильніше втягнути Казахстан до своєї орбіти – дуже важливе сьогодні завдання для Росії», – наголосив Мусаєв.

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Зокрема, на його думку, візитом до Казахстану Путін хотів продемонструвати, що не боїться арешту Гаазького трибуналу.

«До прикладу, Путіна в аеропорту зустрічав особисто Токаєв – це серйозний дипломатичний жест повної доброзичливості в бік Росії та її очільника. Усім відомо, що Путіну загрожує арешт Гаазького трибуналу. І цей момент Росія, Путін особисто, намагається використати: мовляв, я вільний, мене ось так зустрічають. І я впевнений, що стосується протоколів, то Росія дуже наполягала на тому, щоб Путіна зустрічав особисто Токаєв. Це для нього було архіважливо сьогодні», – додав він.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон прибув до Казахстану в середу в межах першого етапу своєї поїздки до країн Центральної Азії, висловивши комплімент країні за відмову стати на бік Росії у її агресивній війні проти України.

До слова, Токаєв заявив, що Казахстан дотримуватиметься режиму санкцій ЄС проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти.