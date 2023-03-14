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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Жорстка люстрація – це основа нашого майбутнього

glavcom.ua
Україна має очиститись від проросійських політиків
фото з відкритих джерел

Ми ризикуємо повторити «подвиг» люстрації 2014 року

В парламенті, група депутатів зареєструвала законопроект направлений, на перший погляд, проти проросійських політиків. Але виглядає так, що цей закон можуть прийняти, щоб потім його відмінити.

Суть закону наступна: заборонити всім членам заборонених в 2022 році проросійських партій займати будь-які посади, якщо вони знаходилися в цих партіях 16.01.14 року (дата прийняття диктаторських законів Януковича).

Чому цей проект поганий?

Перш за все він неконституційний і точно рано чи пізно буде оскаржений, а відтак, його відмінять.

По-друге, і це більш важливо зараз, держава не зможе провести таку масштабну люстрацію. Ми знову повторимо «подвиг» люстрації 2014 року.

Нам точно потрібно проводити дуже жорстку люстрацію проросійських політиків. Але люструвати потрібно 5-10 тисяч чиновників і політиків. Більше – ми просто не зможемо. Але кожен, хто потім захоче щось говорити про Росію і російську мову має знати, що в політику він не попаде ніколи.

Насправді жорстка люстрація відносно невеликої кількості політиків та аудит антикорупційної політики держави – це основа нашого мвйбутнього. Без цього, ми виграємо війну і програємо відбудову. Навіть, якщотна нас з неба впадуть поки міфічні 750 млрд додарів плану Маршала.

На жаль, навіть зараз, навіть в таких чутливих питаннях, перемагає хайп.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: люстрація закон держава аудит

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