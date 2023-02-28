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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Війна та бізнес. Що може зробити держава

glavcom.ua
Війна – це не той час, коли гральний бізнес процвітає
фото з відкритих джерел

Основа майбутніх інвестицій закладається вже зараз

Війна – як маркер ефективної взаємодії влади та бізнесу.

Головне, щоб цей маркер був вдалий саме зараз, бо це напряму буде впливати на динаміку післявоєнного відновлення та процес залучення іноземних інвестицій.

Базова стратегія відносин бізнесу і держави під час режиму війни полягає у наступному.

Максимальне адміністративна допомога та відтерменування обов'язкових ліцензійних процедур.

Адекватна податкова політика.

Врахування втрат тих чи інших сегментів економіки під час війни.

Чому це важливо?

Саме аналізуючи, як держава відноситься до бізнесу під час війни, бізнес буде приймати рішення щодо своєї подальшої діяльності та інвестицій.

Мова не йде про подарунки для бізнесу, адже зараз всі ресурси йдуть на сектор оборони та соціальний захист населення і їх не вистачає.

Але призупинити дію вимог до ліцензування, надати відстрочки та відтермінування на час війни щодо адміністративних процедур – це те, що держава має і зобов'язана робити.

Тим більше, що війна – це не той час, коли бізнес процвітає.

Скоріше, навпаки: міграція населення за кордон, відсутність туристичного потоку в нашу державу, зменшення платоспроможних громадян й т.д.

Майбутнє інвестицій в Україну залежить від того, як держава відноситься до вже вкладених в економіку мільйонів доларів.

Основа майбутніх інвестицій закладається вже зараз.

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Джерело
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Теги: війна бізнес політика держава гральний бізнес кордон населення економіка

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Олексій Кущ

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