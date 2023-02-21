Наша нова реальність – «українцем можна народитися, але українцем можна і стати»

12 тез про політику ідентичності

1. Політика ідентичності відмінна від політики національної пам’яті, мовної та культурної політики, а також політики у сфері державно-церковних відносин. Ці політики взаємно пов’язані, але в жодному разі не тотожні.

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2. Особливо небезпечно ототожнювати політику ідентичності з політикою національної пам’яті. У цю пастку вже потрапили наші сусіди росіяни (з поправкою на те, що там пам’ять не національна, а імперська). Побудова ідентичності виключно на минулому – це глухий кут.

3. Україну після війни чекають радикальні демографічні зміни. Частина громадян України не повернуться з країн Заходу, в яких знайшли собі притулок від війни. Дефіцит робочої сили доведеться принаймні частково надолужувати завдяки міграції, зокрема з країн Кавказу і Центральної Азії. В Росії також можуть початися процеси, які спонукатимуть велику кількість росіян українського походження шукати собі притулку та, в перспективі, нового життя в Україні. Тому політика ідентичності так само щільно пов’язана і з міграційною політикою.

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4. Це означає, що повоєнна українська політика ідентичності не може бути ексклюзивною. Ми не можемо зупинитися на тому, що «українцем потрібно народитися».

5. Проте ми так само не можемо кинутися в протилежну крайність і сказати «українцями не народжуються, українцями стають». Адже в Україні чимало таких, хто почувається українцями від народження, і їхню ідентичність треба поважати.

6. Тому правильна формула – «українцем можна народитися, але українцем можна і стати».

7. Що потрібно для того, щоби стати українцем? Велика пастка в тому, щоби запропонувати бажаючим стати українцями один «канонічний» набір оцінок української історії та її окремих постатей, який «кандидати в українці» мають вивчити як Отче Наш. Нічого крім лицемірства це не породить.

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8. Ідентичність модерного європейського суспільства – починаючи принаймні від вісімнадцятого століття – визначається не набором світоглядних відповідей, а набором актуальних для цього суспільства, спільних для його членів світоглядних питань. Ми члени одної нації, тому що маємо спільні проблеми, а не тому що маємо однакові рішення для цих проблем.

9. Тому однозначно і ствердно «кандидат в українці» має визнати лише мінімум світоглядно-політичних настанов. А саме:

а) Україна – суверенна держава, і я готовий/готова за необхідності боронити її суверенітет;

б) Україна – європейська держава; «союз із Росією» і «позаблоковий статус» не обговорюються;

в) я достатньо знаю українську мову, історію і культуру, щоби мати до них особисте ставлення, що дає мені змогу брати участь в громадському, політичному та культурному житті української нації.

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10. Українці «від народження» і українці «за власним вибором/покликом» рівні між собою; ніхто не має пріоритету чи монополії на визначення того, «як правильно бути українцем».

11. Українська ідентичність спирається на постійно обговорюване і переосмислюване суспільством історичне минуле, але спрямована в європейське українське майбутнє.

12. Тому українська ідентичність – це, в кінцевому підсумку, не «українські основи», а «український проект», який є невід’ємним складником проекту нової повоєнної Європи. І саме над цим проектом ми спільно працюємо зараз.

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P.S. На відміну від моїх 12 тез про інформаційну політику, ці тези я публікую не після, а напередодні експертного обговорення політики ідентичності, яке має відбутися завтра. Хай це буде додатковим матеріалом для обговорення.