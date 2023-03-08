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Після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести
Сутички під парламентом Грузії 7 березня
фото з відкритих джерел

Протестувальники щодня збиратимуться на проспекті Руставелі біля парламенту

Протягом ночі кілька разів ситуація у центрі Тбілісі ставала напруженою і доходило до локальних зіткнень між поліцією та мітингувальниками. Були спроби учасників мітингу прорватися до парламенту, утім, вони подолали лише металеву огорожу.

Опозиція, що заявляє про численні арешти учасників мітингу та деяких політиків, повідомила про завершення поточного протесту та анонсувала новий. Колишній лідер Єдиного національного руху (партія Саакашвілі) Ніка Меліа оголосив про новий протест під парламентом у середу, 8 березня.

«О третій годині дня ми збираємося на проспекті Руставелі. І це буде повторюватися щодня, поки весь проспект Руставелі (на якому розташований парламент – ред.) не стане грузинським, а не російським. Доки ми не досягнемо перемоги», – цитує Меліа опозиційний телеканал «Мтварі».

Нагадаємо, що надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Біля грузинського парламенту спалахнули масові протести. Між протестувальниками і поліцією відбулись сутички. Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет. Силовики відігнали мітингувальників від будівлі законодавчого органу.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з терміновим зверненням до населення у зв’язку з протестами через суперечливі законопроєкти про іноагентів. Вона підтримала протестувальників та сказала, що ветуватиме закон.  

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Теги: Грузія протест закон росія

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