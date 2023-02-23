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Через Бужанського заблоковано проєкт про деколонізацію гуманітарної сфери – В'ятрович

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Через Бужанського заблоковано проєкт про деколонізацію гуманітарної сфери – В'ятрович
Тепер невідомо, коли Верховна Рада знову зможе розглянути цей законопроєкт
фото: з відкритих джерел

Для підтвердження поправки в законі не вистачило одного голосу

Сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада не ухвалила закон про деколонізацію, який передбачає звільнення публічного простору від символів російського панування. Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович у своєму Facebook.

«Виліз «слуга народу» українофоб Бужанський з вимогою завалити ключову поправку, без якої закон не може працювати. І більшість депутатів, які так дружно голосують за різну дурню, не змогла підтримати власний законопроєкт, одноголосно схвалений профільним комітетом», – написав В’ятрович.

Суть законопроєкту №7721 пролягає в запровадженні обмеження на пропаганду ідеології «русского міра» та іншої антиукраїнської, проросійської пропаганди, поширення заборони на трансляцію/ретрансляцію телевізійних і радіопрограм не лише на суб’єктів у сфері інформаційної діяльності, але й на інших осіб, заборони використання пов’язаних з Російською імперією назв та імен в об’єктах топоніміки, найменуваннях освітніх і культурних закладів. Автори проєкту – народні депутати Микола Княжицький, Володимир В’ятрович та інші члени фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та депутатської групи «За майбутнє» – мають на меті заборонити приниження України та національної гідності українців.

Поправку підтримали 225 депутатів, але для її підтвердження не вистачило одного голосу. В результаті законопроєкт відправили на повторне друге читання. В'ятрович нагадав, що цей законопроєкт чекав на друге читання 8 місяців, і тепер невідомо, скільки ще чекатиме на повторне друге. 

«Українофоб Бужанський – настільки цінний кадр для монобільшості, що «слуги народу» не лише тримають його у своїх лавах, а і завалюють через його виступи надзвичайно важливі закони. Що це, якщо не пряма робота на інтереси Росії?» – додав В’ятрович.

Через Бужанського заблоковано проєкт про деколонізацію гуманітарної сфери – В'ятрович фото 1

Нагадаємо, що Максим Бужанський завжди вирізнявся проросійською позицією. Ще у жовтні 2019 року він реєстрував законопроєкт №2362 – про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державою мовою в закладах освіти. Бужанський також наполягав на скасуванні штрафів за порушення права на послуги українською мовою, називав їх «абсурдом» і пропонував скасувати їх, щоб «не плодити донощиків». 

Максим Бужанський у травні попросив у держави 19 500 грн для компенсації вартості оренди житла в Києві. Крім того, Бужанський носить годинник за понад 500 000 грн та має зарплату за рік у 478 000 грн.

Теги: Верховна Рада депутат закон Максим Бужанський

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