Спецназ розганяє протест у Грузії: демонстранти оточують парламент

Лідери опозиції закликали протестувальників оточити парламент Грузії живим кільцем

Ультиматум опозиційних партій до грузинської влади, висунутий годину тому на акції протесту біля будівлі парламенту, залишився без відповіді, тому лідери опозиції закликали учасників акції оточити парламент символічним живим кільцем. Частина протестувальників відгукнулася на заклик лідерів опозиції, але переважна більшість залишилася на площі. Про це пише видання «Інтерфакс».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Всі ворота будівлі парламенту зачинені, за ними знаходяться сотні поліцейських і спецназівців. Деякі опозиціонери роблять провокаційні дії і намагаються розхитати замкнені триметрові стулчасті залізні ворота, але інші опозиціонери відтісняють своїх радикально налаштованих товаришів», – передає кореспондент «Інтерфаксу».

Спецназ та поліцейські почали розгін кількох сотень опозиціонерів, які намагалися зламати ворота будівлі парламенту Грузії. Спецназ, використовуючи сльозогінний газ і водомети, за лічені хвилини очистив прилеглі до парламенту вулиці, проте поки не роблять спроб використовувати силу щодо кількох тисяч людей, які зібралися на площі перед парламентом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше лідер опозиційної партії «Стратегія Агмашенебелі» Гіоргій Вашадзе висунув ультиматум владі відкликати з парламенту закон про іноземних агентів та звільнити всіх затриманих напередодні учасників акції протесту.

Тим часом основна маса мітингу, що складається зі студентів, залишається на площі та продовжує виступи.

Напередодні кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту, протестуючи проти ухвалення парламентською більшістю у першому читанні законопроекту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень здійснила дії з розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів.

Нагадаємо, лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе заявив, що Росія розв’язала війну на території Україні через події на Майдані Незалежності у 2014 році.Своєю заявою чиновник спробував налякати протестувальників, які вже другий день стоять під будівлею парламенту.