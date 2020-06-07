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    Думки вголос

    Уроки Джорджа Флойда для України

    • Вадим Воротинський

      Кандидат політичних наук

    • Розсилка
    Уроки Джорджа Флойда для України

    Вимушена ізоляція під час пандемії стала причиною критичних змін у психології поведінки мільйонів людей по всьому світу

    Анонімний художник Бенксі на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм виклав нову роботу, написану у відповідь на протести, які охопили США. Його робота – глибоко метафорична, втім, як і завжди. Жонглювання образами для Бенксі – фірмовий стиль, впізнавана риса бренду, яка дозволяє залишатися художнику на хвилі популярних тем. А сьогодні для США інформаційний привід номер 1 – збройний опір, що повсюдно охопив державу. На картині зображена імпровізована меморіальна стіна з портретом людини. Над портретом – прапор Сполучених Штатів. Ми бачимо момент, коли від свічки, розміщеної поруч з фотографією, загоряється прапор.

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    Безумовно, перед нами – стилізація під стихійні меморіальні стіни, які з'являються після трагічних подій в знак солідарності та підтримки. Портрет загиблого – апеляція до образу Джорджа Флойда, афроамериканця, який загинув в результаті надмірного застосування сили поліцейськими під час затримання. І вогонь, що охопив куточок одного з центральних символів США – це не тільки згорілі автомобілі і вітрини магазинів на вулицях міст, а й великий знак питання під актуальністю старих формулювань про рівноправність і свободу.

    Як правило, анонімний художник залишає трактування своїх робіт глядачам. Тільки на сторінці в Інстаграм їх більше 9 мільйонів. Однак цього разу, автор залишив власний коментар, щоб уникнути двозначності своєї роботи.

    - Спочатку я думав просто заткнутися і слухати, що чорні люди говорять про це. Але чому я маю так діяти? Це не їхня проблема, а моя. Люди з небілим кольором шкіри приречені в цій системі. Білій системі. Як люди в квартирі, у сусідів зверху яких прорвало трубу. Ця неправильна система робить їх життя нікчемною, але це не їхнє завдання, виправляти це. Вони не можуть. Ніхто не дозволить їм зробити це в квартирі зверху. Це проблема білих людей. І якщо білі не зроблять цього, хтось повинен піднятися наверх і вибити двері.

    За перші 6 годин після публікації роботи, пост зібрав понад 1,5 мільйона лайків і 13 000 коментарів. Це важливий показник рівня соціального резонансу, і тема у даному випадку набагато глибше проблеми дотримання прав афроамериканців на території США. Це на поверхні. Справжній пласт, який зриває маніфест анонімного художника – проблема нової соціальної ідентифікації.

    Класична поведінкова психологія пояснює, що свідомість людини схильна визначати приналежність іншої особи до певної соціальної групи в першу чергу за зовнішніми ознаками. Ця базова здатність допомагає в побудові соціальних зв'язків, виборі моделі поведінки і, в кінці кінців, формує основу для формування розуміння власного місця в суспільстві. Наприклад, білий халат – це ознака того, що перед вами знаходиться лікар, поліцейська форма – представник органів правопорядку, спортивна екіпіровка – спортсмен і т.д. Найбільшу вагу при першому візуальному контакті мають зовнішні фактори, тому колір шкіри, предмети одягу і видимі відзнаки – це сигнал нашому мозку до «систематизації», віднесення людини до певної групи, про яку ми вже маємо уявлення. По суті – судження за упередженням, що виражено в простий приказці «По одежі людину стрічають».

    Чому історія Джорджа Флойда важлива для України

    Проблема кольору шкіри як ідентифікатора для США має складний історичний фундамент, і нагальні події, свідками яких ми є сьогодні, - далеко не перший випадок відкритих протестів і силових сценаріїв. Важливо інше – вимушена ізоляція під час пандемії і обмеження мобільності, а, по суті, і вибору, стали причиною критичних змін у психології поведінки мільйонів людей по всьому світу. І Україна в цьому питанні не є винятком. Налагоджені соціальні зв'язки, персональні етичні та економічні норми втратили колишнє значення, стійкі форми взаємовідносин похитнулися, а часто і просто зруйнувалися.

    У створеній порожнечі людський мозок, який звик аналізувати і систематизувати, посилено шукає зовнішні ідентифікатори, що більше не працюють. Через це зростає занепокоєння, загострюється почуття незахищеності. Психологи все частіше фіксують підвищення рівня тривожності у людей, для яких цей стан раніше був нехарактерним. Так людина втрачає контроль над власною поведінкою і стає носієм ресентимента – психологічного вірусу, для якого криза є найбільш живильним середовищем.

    Для України, де головними відмінними рисами після Незалежності була мова і географічна приналежність, поширення ресентимента рівносильне відкритій газовій конфорці в кімнаті, де і так вже знаходиться запалена свічка. І якщо не вийде вчасно загасити полум'я або закрити вентиль, ймовірність того, що Бенксі наступну реакційну картину присвятить Україні, стрімко зростає.


    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    історія США протест коронавірус
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