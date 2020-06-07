Німеччина відмовилася забирати своїх хворих відпочивальників з-за кордону



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Гайко Маас нагадав, що для більшості країн ЄС заборона буде скасована з 15 червня

Берлін не стане повторювати кампанії, подібної тій, яку було організовано цієї весни, коли було повернуто з різних куточків світу понад 240 тисяч громадян ФРН

Громадяни Німеччини можуть вирушати на відпочинок за кордон після зняття обмежень, але при цьому не мають розраховувати на будь-які кампанії щодо їх евакуації, включно у випадку захворювання на Covid-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Гайко Маас виданню Bild am Sonntag.

«Кожен, хто заразиться під час відпустки, не може розраховувати на те, що ми повернемо його до Німеччини. Федеральний уряд не зможе влітку знову відправляти літаки, щоб привезти німецьких відпочивальників додому», – сказав Маас.

При цьому він запевнив, що дипломатичні місії ФРН за кордоном, звичайно ж, завжди готові надати консульську підтримку в надзвичайних ситуаціях.

Маас, говорячи про поступове відкриття кордонів, закликав співвітчизників до максимальної обережності, дотримуватися правил гігієни та тримати відстань.

Наразі йдеться про відкриття кордонів у межах ЄС. Коли будуть зняті заборони на подорожі до і третіх країн, поки незрозуміло, це «залежить від перебігу пандемії».

Раніше глава МЗС оголосив, що для більшості країн ЄС заборона буде скасована з 15 червня. Він також неодноразово говорив про те, що Берлін не стане повторювати кампанії, подібної тій, яку було організовано цієї весни, коли було повернуто з різних куточків світу понад 240 тисяч громадян ФРН, на що лише МЗС витратив щонайменше 50 млн євро.

Нагадаємо, у світі станом на 7 червня зафіксовано 6 855 858 випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2 складає 398 321 особа. У свою чергу, одужали 3 071 403 людини. Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 109 791 особа, Великій Британії – 40 548, Бразилії – 35 026, Італії – 33 846, Франції – 29 145 та Іспанії – 27 135. У Китаї загалом – 4638, за останній місяць не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 919 430), Бразилія (645 771), Росія (458 102), Велика Британія (286 294), Індія (246 622), Іспанія (241 310), Італія (234 801), Перу (191 758), Франція (190 759), Німеччина (185 450), Іран (169 425) і Туреччина (169 218).