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    Економіка та фінанси

    У Львові відкриваються фітнес-клуби, незважаючи на заборону влади

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    Деякі моменти в звичайному режимі роботи клубів будуть змінені відповідно до рекомендацій МОЗ - У Львові відкриваються фітнес-клуби, незважаючи на заборону влади
    Деякі моменти в звичайному режимі роботи клубів будуть змінені відповідно до рекомендацій МОЗ

    Інформація про відновлення роботи з'явилася в п'ятницю, 5 червня, після того, як обласна комісія техногенної безпеки продовжила карантин ще на тиждень

    У Львові з понеділка, 8 червня, відновлять роботу кілька спорт-клубів, незважаючи на обмеження місцевої влади. Про це стало повідомляється на офіційних сторінках закладів.

    Зазначається, що інформація про відновлення роботи з'явилася в п'ятницю, 5 червня, після того, як обласна комісія техногенної безпеки продовжила карантин ще на тиждень.

    При цьому наголошується, що деякі моменти в звичайному режимі роботи клубів будуть змінені відповідно до рекомендацій МОЗ:

    • кожен клієнт повинен мати свій персональний рушник - тимчасово клуб рушники не видаватиме; групові заняття з фітнесу обмежені кількістю 10 осіб,
    • запис на групові заняття з фітнесу відбуватиметься тільки на рецепції при особистій присутності клієнта,
    • заняття в дитячих групах поки не пройдуть,
    • СПА-зона залишається закритою.

    Також у фітнес-клубах уточнюють, що на території поставили санітайзер, клінінгова служба працює в посиленому режимі, а тренажери та інвентар постійно дезінфікують.

    Нагадаємо, 5 червня під будівлею Львівської обладміністрації пройшов мітинг співробітників фітнес-клубів, яким забороняється працювати через карантин.

    Діючі карантинні обмеження у Львівській області продовжили до 12 червня у зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль хоче запустити пулінг-тестування Covid-19 на Львівщині.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26999
    • Хворіють
      14157
    • Одужали
      12054
    • Померли
      788


    Як повідомлялося, в Україні станом на 7 червня на коронавірусну хворобу захворіли 485 осіб, серед них 29 дітей та 34 медика. Це на 65 випадків менше, ніж учора (550). Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15). Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

    Львів карантин коронавірус
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