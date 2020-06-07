У Львові відкриваються фітнес-клуби, незважаючи на заборону влади



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Деякі моменти в звичайному режимі роботи клубів будуть змінені відповідно до рекомендацій МОЗ

Інформація про відновлення роботи з'явилася в п'ятницю, 5 червня, після того, як обласна комісія техногенної безпеки продовжила карантин ще на тиждень

У Львові з понеділка, 8 червня, відновлять роботу кілька спорт-клубів, незважаючи на обмеження місцевої влади. Про це стало повідомляється на офіційних сторінках закладів.

Зазначається, що інформація про відновлення роботи з'явилася в п'ятницю, 5 червня, після того, як обласна комісія техногенної безпеки продовжила карантин ще на тиждень.

При цьому наголошується, що деякі моменти в звичайному режимі роботи клубів будуть змінені відповідно до рекомендацій МОЗ:

кожен клієнт повинен мати свій персональний рушник - тимчасово клуб рушники не видаватиме; групові заняття з фітнесу обмежені кількістю 10 осіб,

запис на групові заняття з фітнесу відбуватиметься тільки на рецепції при особистій присутності клієнта,

заняття в дитячих групах поки не пройдуть,

СПА-зона залишається закритою.

Також у фітнес-клубах уточнюють, що на території поставили санітайзер, клінінгова служба працює в посиленому режимі, а тренажери та інвентар постійно дезінфікують.

Нагадаємо, 5 червня під будівлею Львівської обладміністрації пройшов мітинг співробітників фітнес-клубів, яким забороняється працювати через карантин.

Діючі карантинні обмеження у Львівській області продовжили до 12 червня у зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль хоче запустити пулінг-тестування Covid-19 на Львівщині.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 7 червня на коронавірусну хворобу захворіли 485 осіб, серед них 29 дітей та 34 медика. Це на 65 випадків менше, ніж учора (550). Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15). Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.