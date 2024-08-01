Війна – це шлях обману. Яскравий приклад з історії

Про війну та брехню

В трактаті відомого китайського воєнного стратега Сунь Дзи написано: «Війна – це шлях обману. А обман – це шлях війни».

Під час африканської кампанії у Другий Світовій війні командуючий британськими військами Монтгомері повісив на стіні свого штабу портрет свого заклятого, але хороброго і талановитого ворога німецького маршала Ервіна Роммеля. Улюбленець британських солдатів Монті (як називали командувача Монтгомері) вдивлявся в очі Роммеля (лиса пустелі, як того називали німці) і намагався розгадати його плани.

Неодноразово це вдавалося британцю. Він діяв на випередження там, де це було потрібно. Чекав там, де треба було чекати, кидав у бій останній резерв там, де треба було жертвувати усім. І врешті решт Монтгомері переміг Роммеля.

Його регулярні практики вдивлятися в очі ворога (в зображення очей на портреті, звичайно) стало настільки відомою процедурою, що про цю «магію» знали не тільки британці, але й і німці. І треба віддати належне магічному впливу багато хто з солдатів та офіцерів дійсно вірили в паранормальні здібності Монті, який виріс на далекому острові Тасманія і там, скоріше за все, понабирався від місцевих аборигенів усякого магічного чаклунства.

Але вплив на моральний стан як британців, так і німців такі практики мали величезний. Сама поява Монті серед британських солдатів неодмінно піднімала бойовий дух. Він же ж знав щось таке, чого не знав ніхто у світі. А німці зазнавали своїх моральних втрат від таких чаклунських практик. Про надможливості Монті вони дізнавалися від полонених британців, які розповідали ці байки з величезною впевненістю і захопленням.

А вже після війни стало відомо, що у штабі Монгомері працювали шифрувальники, які отримували з Британських островів розшифровані повідомлення німецької «Енігми». Ця здатність читати німецькі коди зберігалася в повній таємниці до кінця війни. Тому британський командуючий і знав що і коли треба робити.

Але війна залишається шляхом обману. Неважливо що відбувається насправді. Важливо у що вірять твої та ворожі солдати.