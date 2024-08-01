Головна Думки вголос Валентин Кім
search button user button menu button
Валентин Кім Психолог

Війна – це шлях обману. Яскравий приклад з історії

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Командуючий британськими військами Монтгомері та німецький маршал Ервін Роммель
фото з відкритих архівів

Про війну та брехню

В трактаті відомого китайського воєнного стратега Сунь Дзи написано: «Війна – це шлях обману. А обман – це шлях війни».

Під час африканської кампанії у Другий Світовій війні командуючий британськими військами Монтгомері повісив на стіні свого штабу портрет свого заклятого, але хороброго і талановитого ворога німецького маршала Ервіна Роммеля. Улюбленець британських солдатів Монті (як називали командувача Монтгомері) вдивлявся в очі Роммеля (лиса пустелі, як того називали німці) і намагався розгадати його плани.

Неодноразово це вдавалося британцю. Він діяв на випередження там, де це було потрібно. Чекав там, де треба було чекати, кидав у бій останній резерв там, де треба було жертвувати усім. І врешті решт Монтгомері переміг Роммеля.

Його регулярні практики вдивлятися в очі ворога (в зображення очей на портреті, звичайно) стало настільки відомою процедурою, що про цю «магію» знали не тільки британці, але й і німці. І треба віддати належне магічному впливу багато хто з солдатів та офіцерів дійсно вірили в паранормальні здібності Монті, який виріс на далекому острові Тасманія і там, скоріше за все, понабирався від місцевих аборигенів усякого магічного чаклунства.

Але вплив на моральний стан як британців, так і німців такі практики мали величезний. Сама поява Монті серед британських солдатів неодмінно піднімала бойовий дух. Він же ж знав щось таке, чого не знав ніхто у світі. А німці зазнавали своїх моральних втрат від таких чаклунських практик. Про надможливості Монті вони дізнавалися від полонених британців, які розповідали ці байки з величезною впевненістю і захопленням.

А вже після війни стало відомо, що у штабі Монгомері працювали шифрувальники, які отримували з Британських островів розшифровані повідомлення німецької «Енігми». Ця здатність читати німецькі коди зберігалася в повній таємниці до кінця війни. Тому британський командуючий і знав що і коли треба робити.

Але війна залишається шляхом обману. Неважливо що відбувається насправді. Важливо у що вірять твої та ворожі солдати.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія війна Друга світова війна обман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бюджет РФ слід порівнювати з бюджетом України. А потім до другого додавати допомогу різних країн та організацій
Росія витрачає на війну втричі більше, ніж Україна? Розвінчуємо міф
14 липня, 08:58
Борис Джонсон опублікував статтю з ідеями завершення війни для Трампа
План Джонсона для Трампа. Чи зможе він зупинити війну?
21 липня, 09:48
Відбулося 119 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року
6 липня, 00:01
Новини про масований обстріл РФ не займали перші шпальта у світовій пресі
Вибори, а не «Охматдит»: що сьогодні розмістили світові ЗМІ на перших шпальтах
8 липня, 21:09
Фредеріксен не виключає можливості для України бити з винищувачів F–16 за межами країни
Чи зможе Україна бити по РФ винищувачами F-16: відповідь прем'єрки Данії
12 липня, 10:38
У столиці відкрився знаметий кіносфеваль
У Києві відкрився 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль
15 липня, 03:00
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
22 липня, 04:49
Найдешевше житло на територіях, які найбільше постраждали від війни
Оренда житла. Експерти назвали п'ять найдорожчих міст
25 липня, 05:15
Нардеп Федієнко розповів статистику по штрафах від різних ТЦК
ТЦК штрафують військовозобов'язаних, які оновили дані через «Резерв+» – нардеп
Сьогодні, 09:10

Валентин Кім

Війна – це шлях обману. Яскравий приклад з історії
Війна – це шлях обману. Яскравий приклад з історії
Російська культура привласнює навіть тих, кого вбиває
Російська культура привласнює навіть тих, кого вбиває
Чому ментальне здоров'я військових настільки важливе. Історичний екскурс
Чому ментальне здоров'я військових настільки важливе. Історичний екскурс
Визволення Парижа у Другій Світовій війні. Приклад воєнного етикету
Визволення Парижа у Другій Світовій війні. Приклад воєнного етикету
Як військові психіатри США провалились під час війни у В'єтнамі. Наука для України
Як військові психіатри США провалились під час війни у В'єтнамі. Наука для України
Які політичні переконання має сучасна молодь
Які політичні переконання має сучасна молодь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
36K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
35K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
14K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
13K
DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua