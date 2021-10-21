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    Україна знову гримить у світовій пресі. Тепер через торгівлю фейковими сертифікатами про вакцинацію

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    The New York Times пише, що українці не хочуть вакцинуватися та купують фальшиві covid-сертифікати - Україна знову гримить у світовій пресі. Тепер через торгівлю фейковими сертифікатами про вакцинацію
    The New York Times пише, що українці не хочуть вакцинуватися та купують фальшиві covid-сертифікати
    скріншт статті The New York Times

    Тема підроблених сертифікатів в Україні потрапила на сторінки видання The New York Times

    Авторитетне американське видання The New York Times присвятило статтю підробкам covid-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не лише від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про вакцинацію.

    The New York Times пише, що причиною стрімкого поширення коронавірусу в Україні стали дві основні проблеми: небажання населення вакцинуватися та незаконні схеми з продажу фальшивих covid-сертифікатів, які дозволяють людям обходити обмеження та правила.

    «Поширення фальшивих сертифікатів про вакцинацію в країні, яка багато років страждала від корупції в багатьох сферах суспільного життя, загрожує підірвати боротьбу України з вірусом», – сказано в публікації.

    Газета нагадує, що у жовтні українська влада запідозрила в торгівлі фальшивими covid-паспортами співробітників щонайменше 15 медичних установ країни.

    Оскільки люди реєструють подібні фальшивки в державних базах даних, вони враховуються у загальній статистиці вакцинації. Але навіть за цими офіційними даними Україна залишається країною з найнижчим рівнем імунізації в Європі: повністю щеплені тут лише 15% населення, пише газета.

    Додамо, що напередодні поліція викрила на Харківщині шахраїв, які продавали covid-сертифікати. І про такі випадки правоохоронці повідомляють усе частіше. Зокрема, варто знати, що сертифікат не рятує від хвороби. Наразі реанімації київських лікарень заповнені «вакцинованими» з підробленими сертифікатами.

    Як відомо, Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

    Тим часом Україна б'є нові «рекорди»: за 20 жовтня ми маємо максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

    Центр громадського здоров’я ввечері 20 жовтня оприлюднив вражаючі дані лабораторних досліджень. Так, за даними центру, за добу в Україні було отримано 30417 позитивних ПЛР тестів, що на сьогодні є рекордом.

    Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

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    Теги: шахрайство США документи Україна хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Україна знову гримить у світовій пресі. Тепер через торгівлю фейковими сертифікатами про вакцинацію