Україна знову гримить у світовій пресі. Тепер через торгівлю фейковими сертифікатами про вакцинацію

The New York Times пише, що українці не хочуть вакцинуватися та купують фальшиві covid-сертифікати

Тема підроблених сертифікатів в Україні потрапила на сторінки видання The New York Times

Авторитетне американське видання The New York Times присвятило статтю підробкам covid-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не лише від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про вакцинацію.

The New York Times пише, що причиною стрімкого поширення коронавірусу в Україні стали дві основні проблеми: небажання населення вакцинуватися та незаконні схеми з продажу фальшивих covid-сертифікатів, які дозволяють людям обходити обмеження та правила.

«Поширення фальшивих сертифікатів про вакцинацію в країні, яка багато років страждала від корупції в багатьох сферах суспільного життя, загрожує підірвати боротьбу України з вірусом», – сказано в публікації.

Ukraine, the country with the lowest rate of coronavirus vaccination in Europe, reported its highest daily death toll since the beginning of the pandemic. Health officials are struggling with widespread vaccine skepticism and fake vaccine certificates. https://t.co/kPCxdckPHL — The New York Times (@nytimes) October 19, 2021

Газета нагадує, що у жовтні українська влада запідозрила в торгівлі фальшивими covid-паспортами співробітників щонайменше 15 медичних установ країни.

Оскільки люди реєструють подібні фальшивки в державних базах даних, вони враховуються у загальній статистиці вакцинації. Але навіть за цими офіційними даними Україна залишається країною з найнижчим рівнем імунізації в Європі: повністю щеплені тут лише 15% населення, пише газета.

Додамо, що напередодні поліція викрила на Харківщині шахраїв, які продавали covid-сертифікати. І про такі випадки правоохоронці повідомляють усе частіше. Зокрема, варто знати, що сертифікат не рятує від хвороби. Наразі реанімації київських лікарень заповнені «вакцинованими» з підробленими сертифікатами.

Як відомо, Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

Тим часом Україна б'є нові «рекорди»: за 20 жовтня ми маємо максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

Центр громадського здоров’я ввечері 20 жовтня оприлюднив вражаючі дані лабораторних досліджень. Так, за даними центру, за добу в Україні було отримано 30417 позитивних ПЛР тестів, що на сьогодні є рекордом.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

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