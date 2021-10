Україна знову гримить у світовій пресі. Тепер через торгівлю фейковими сертифікатами про вакцинацію

Авторитетне американське видання The New York Times присвятило статтю підробкам covid-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не лише від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про вакцинацію.

The New York Times пише, що причиною стрімкого поширення коронавірусу в Україні стали дві основні проблеми: небажання населення вакцинуватися та незаконні схеми з продажу фальшивих covid-сертифікатів, які дозволяють людям обходити обмеження та правила.

«Поширення фальшивих сертифікатів про вакцинацію в країні, яка багато років страждала від корупції в багатьох сферах суспільного життя, загрожує підірвати боротьбу України з вірусом», – сказано в публікації.

Ukraine, the country with the lowest rate of coronavirus vaccination in Europe, reported its highest daily death toll since the beginning of the pandemic. Health officials are struggling with widespread vaccine skepticism and fake vaccine certificates. https://t.co/kPCxdckPHL