Останнє інтерв’ю міністра у справах ветеранів Віталія Кіма наробило багато шуму. Я подивився і вирішив висловити власну думку проблемі реінтеграції ветеранів в цілому. Чому я висловлюю свої димки і чи є у мене для цього експертиза?

Я соціально-політичний психолог і темою реінтеграції займаюсь з 2014 року. Працював психологом в реабілітаційному центрі, вів консультаційну роботу, а останні роки ветеранська підтримка є складовою частиною моєї роботи в «Ощадбанку» на посаді фахівця з ментального здоров’я.

Окрім цього на громадських засадах я очолюю робочу групу з соціально-психологічної реінтеграції ветеранів в складі консультативно-експертної ради при міністерстві юстиції України. Також нещодавно я очолив громадську організацію, метою роботи якої є співпраця громадського сектору та державних установ в напрямку соціально-психологічної реінтеграції ветеранів. Тому тема ветеранської реінтеграції є одним з профілів моєї діяльності. Чому взагалі треба реагувати на заяви і реакції з цього приводу?

Ветерани зараз займають надважливе місце в системі моральних та етичних пріоритетів в суспільстві. Суспільство знаходиться в стані очікувань від ветеранів активної соціальної ролі як після війни, так і прямо зараз.

І одночасно з цим ветерани стали соціальною категорією, яка потребує підтримки та допомоги. Тобто одночасно ветерани це символ сили і влади (в моральному та етичному контекстах), і одночасно з цим ветерани – це категорія, яка потребує турботи і захисту. Утворився парадокс перехрестя рольових моделей. А держава, як третій (і часто невчасний) гравець, знаходиться в стані подразника, який частіше викликає роздратування, ніж схвалення. І навколо цього парадоксу сформувалося вже багато упереджень і стигм. Так де стигма – там спрощення проблем та помилкові шляхи на їх вирішення.

Отже, два ключових моменти:

1. Криміналізація ветеранів

Дійсно досвід багатьох країн демонструє загрозу від зростання кримінальної поведінки ветеранів. Афганський та в’єтнамські синдроми з’явилися не на порожньому місці. Перша світова війна так само викликала значне зростання рівня злочинності після війни саме за активною участю ветеранів. Після Другої Світової ситуація повторювалась в багатьох країнах. Безумовно ключову роль в формуванні міфічної частини цього явища зіграла в’єтнамська війна. І саме на досвід в першу чергу американського суспільства часто спираються в прогнозах загроз після повернення ветеранів. Це стало шаблоном для прогнозувань.

В Україні так само поступово зростає рівень правопорушень, пов’язаних в ветеранами. Не можу розголошувати цифри, але тенденція до зростання є. Складно сказати чи пов’язана вона із зростанням протиправної поведінки, чи спрацьовує лише чинник збільшення кількості ветеранів, але поки маємо лише тренд на зростання, без розуміння ключової причини.

Що стосується засад для прогнозування соціальних наслідків війни – вони часто пов’язані, як я вже написав, суто з американськими і, частково, європейськими практиками.

Однак тут ми маємо враховувати індивідуальні чинники, які вже сформувала російсько-українська війна. Соціальний і психологічний профілі американських і українських ветеранів можуть сильно відрізнятися, що впливає на післявоєнну поведінку ветеранів. Американські ветерани, частина з яких дійсно складала соціальну загрозу після в’єтнамської війни, були молодими людьми, які потрапили на війну фактично одразу після школи. До участі в війні вони не мали ні життєвого досвіду, ні розгалужених соціальних контактів, ні практичних навичок соціальної інтеграції.

Війна висмикнула їх з мирного життя не підготовленими до випробувань післявоєнної адаптації, не кажучи вже про відсутність готовності до випробувань війни. Американське суспільство не мало дієвих інструментів для адаптації ветеранів, а державні органи не вміли і не хотіли враховувати воєнний досвід ветеранів.

Окрім цього і саме американське суспільство ставилось і до війни у В’єтнамі, і до її учасників, м’яко кажучи, критично. Війна у В’єтнамі активно засуджувалась в суспільстві. Це, врешті решт, дало відому ситуацію з великим рівнем самогубств, деструктивної та кримінальної поведінки.

Ми маємо геть іншу картину. Українські ветерани часто це люди в віці давно за 40 (якщо не 50). Вони до війни вже мали більш налагоджені соціальні зв’язки (друзі, колеги, однокурсники). У них є попередній досвід поступового опанування принципів «дорослого» життя (як опановувати професію, робити кар’єру, заробляти гроші, змінювати своє життя у відповідності до звичайних життєвих криз і викликів). І в результаті позиція суспільства по відношенню до війни і до ветеранів кардинально відрізняється від американського ставлення.

Це не означає, що для нас як для суспільства не існує загроз. Нажаль проти нас працює складна економічна ситуація в державі, загальний високий рівень недовіри до державних інституцій та установ, відсутність практичного досвіду проживання таких катастроф, через які ми проходимо зараз. Але це означає, що соціально-психологічний профіль ветеранів нашої війни і шаблонний профіль американського уявлення про ветеранів можуть суттєво відрізнятися. І це неодмінно вплине на сценарії реінтеграції.

Більшість західних соціальних і психологічних практик розраховані на людей, які вперше чують про профорієнтацію, психологічні чинники конфліктної поведінки, саморефлексію, тощо. Для наших ветеранів деякі такі практичні протоколи реінтеграційної роботи виглядають дивно. З такою реакціє зустрічався доволі часто в своїй роботі.

Тобто криміналізація є дійсно загрозою, але її перебіг буде мати власний сценарій і наслідки можуть відрізнятися від загального світового досвіду. Моя команда з підтримкою української пробації зробили два таких дослідження. Деякі результати не втішні.

Висновок

Тенденції до зростання кримінальної поведінки в країні існують, але ми, нажаль, поки не можемо чітко визначити їх причини і прорахувати наслідки. Але тема криміналізації не стає від цього менш важливою.

2. Роль психологів в темі реінтеграції

Абсолютно згоден з тезою, що часто у ветеранів відсутній запит на психологічну допомогу. Мова не про окремі випадки, а про загальні тенденції. Але думаю ключова причина тут не в ветеранах, які не хочуть допускати до особистого життя сторонніх людей (нехай і фахівців в своїй справі) і не в психологах, які не можуть знайти підходи до ветеранів. Ключова причина в загальній відсутності культури турботи про себе в суспільстві загалом.

Я провів декілька досліджень з цього приводу як серед ветеранів, так і в цивільному секторі. Ситуація виглядає наступним чином. Є три головні, на мій погляд, особливості такої ситуації.

Перша полягає в віковому розподілі готовності до співпраці з психологами. Вона має зворотну кореляцію. Чим старша людина, тим менше в неї довіри до фахівців з психології і менше готовність звертатись до психологів. Мій власний досвід підтверджує ту саму ситуацію і у ветеранів. Тобто головний чинник не в статусі ветерана, а в віці людини. Ветерани часто реагують відмовою за запропоновану допомогу не тому що вони ветерани, а тому їм як звичайним людям взагалі може бути притаманна недовіра до психологів і відсутній позитивний попередній досвід роботи з ними.

Друга особливість пов’язана із практичною готовністю звернення. Загальну готовність звернутися може висловлювати 20-30% людей, але практичний крок до звернення робить лише кожен десятий з тих, хто висловлює готовність. При переході від слів до діла 90% не доводять справу до кінця. І це теж має не ветеранську, а загальну культурну особливість, притаманну нашому суспільству.

Третя особливість має прив’язку до географії місця проживання ветерана. Чим більше місто, в якому мешкає ветеран, тим більше запит на допомогу. Можливо тут має силу чинник приватності – в маленькому містечку складніше зробити такі звернення більш приватними. Великі мегаполіси створюють кращі умови до того, щоб твоє звернення і твоя регулярна психотерапевтична робота були більш особистими, скритими від суспільної уваги.

Додаткової уваги заслуговує теза, висловлена міністром Кімом, стосовно нестачі військових психологів. У мене є досвід роботи в Головному управлінні психологічної підтримки персоналу Генштабу ЗСУ. І мій висновок не втішний. Військовий психолог – це не професія, а посада. А для посади потрібне військове звання. Чим вище твоє звання, тим більш високою буде твоя посада в структурі служби з морально-психологічного забезпечення.

Я знаю велику кількість першокласних фахівців психологів, які пішли добровольцями в ЗСУ в перші роки цієї війни. Але вони зайняли низові ланки в структурі корпусу офіцерів з МПЗ. Найвищі і, навіть, середні посади в цих структурах займають люди, які в першу чергу відповідають займаним посадам своїм військовим званням, а не фахом чи кваліфікацією. Сама військова система не готова міняти військового чиновника в званні полковника на висококласного фахівця з багаторічним досвідом в званні лейтенанта.

Цивільні психологи мають фах, але не мають «доступу» до військових, які потребують допомоги. Маю на увазі не конкретні випадки, а загальну тенденцію. Так, велика кількість психологів працюють з військовими в реабілітаційних центрах, або надаючи допомоги силами власної практики. Таких випадків чимало, але це випадкова, а не системна робота.

Висновок

Проблема «нав’язливості» психологічної допомоги існує, але її причини не в маркетингових стратегіях, а складній структурі проблеми, яка включає культурний та організаційний чинники. Вирішення проблеми надання психологічної допомоги потребує системного рішення та реформування багатьох інституцій, які часто заходяться поза межами впливу міністра у справах ветеранів.

Загалом можу сказати наступне: інтерв’ю міністра у справах ветеранів недарма викликало стільки реакцій. Тема актуальна, чутлива і досить травматична.

Негативні відгуки та активні обговорення демонструють віддаленість позицій держави і інститутів громадянського суспільства один від одного. Головне, щоб з цієї конкуренції думок змогла вирости більш виважена загальна позиція. Тому що характер проблем, які має вирішувати міністерство у справах ветеранів, дійсно виходять далеко за межі його компетенцій і вирішити їх одноосібно не вдасться ані міністерству, ані громадянським спільнотам.