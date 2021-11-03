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    «Євробляхери» активізувалися. Київська митниця назвала кількість оформлених у жовтні авто

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    Власники &laquo;євроблях&raquo; неодноразово влаштовували акції протесту біля уряду та Верховної Ради - «Євробляхери» активізувалися. Київська митниця назвала кількість оформлених у жовтні авто

    Власники «євроблях» неодноразово влаштовували акції протесту біля уряду та Верховної Ради

    Фото: glavcom.ua

    Пільгове розмитнення «євроблях» завершується 10 листопада

    У жовтні в Києві та столичній області порівняно з вереснем удвічі збільшилася кількість громадян, що оформили авто на «єврономерах». Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Так, за статистичними даними столичної митниці, протягом відведеного пільгового періоду в середньому за місяць Київська митниця оформляла 1,5 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією.

    Натомість у жовтні громадяни активізувалися. Київською митницею у жовтні було оформлено вдвічі більше автомобілів – понад 3 тис.

    Загалом, з 15 червня цього року, від початку дії спрощеного митного оформлення автомобілів, Київською митницею проведено митне оформлення понад 8 тисяч транспортних засобів, з яких лише 10 транспортних засобів – це вантажні автомобілі, а решта – легкові. При митному оформленні цих авто громадянами до бюджету сплачено 281,3 млн грн.

    У Київській митниці зазначають, що попит оформити транспортний засіб за пільговою процедурою збільшується в прогресії до кількості днів, що залишилися до закінчення пільгового періоду. А це, нагадаємо, 10 листопада – останній день для всіх категорій громадян, крім пільговиків, які ще матимуть час до 8 лютого 2022 року.

    Як повідомлялося, за 100 днів пільгового розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації до бюджету надійшло близько 1,4 млрд грн.

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    Теги: митниця Київ Київщина євробляхери
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    «Євробляхери» активізувалися. Київська митниця назвала кількість оформлених у жовтні авто