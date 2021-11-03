  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Насмішка над медиками»: Ляшко прокоментував мітинг антивакцинаторів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ляшко: у реанімаціях цей &laquo;антивакцинаторський дух&raquo; дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють - «Насмішка над медиками»: Ляшко прокоментував мітинг антивакцинаторів
    Ляшко: у реанімаціях цей «антивакцинаторський дух» дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють
    фото glavcom.ua

    Ляшко закликав українців не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією

    Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав насмішкою над медиками мітинг антивакцинаторів у Києві. Про це голова МОЗ заявив під час брифінгу.

    За словами міністра, у реанімаціях цей «антивакцинаторський дух» дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють.

    «Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися, – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід», – заявив він.

    Ляшко закликав українців не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.

    Нагадаємо, сьогодні біля стін Верховної Ради зібралися на мітинг противники Covid-вакцинації, учасники перекривають центральні вулиці міста, що значно ускладнює рух транспорту.

    До слова, колишня народна депутатка Надія Савченко у середу, 3 листопада, вийшла на мітинг антивакцинаторів, що проходить біля Верховної Ради.

    У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту. Через перекриття вулиць змінено рух автобусів і тролейбусів у центрі Києва.

    Надія Савченко запевняє, що не підробляла та не купувала Covid-сертифікат.

    В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус понад 23 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

    Як повідомлялося, ВООЗ заявила про зростання кількості померлих через коронавірус.

    До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

    Читайте також:

    Теги: Надія Савченко міністр протест Україна вакцинація небезпека коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Насмішка над медиками»: Ляшко прокоментував мітинг антивакцинаторів