«Насмішка над медиками»: Ляшко прокоментував мітинг антивакцинаторів
Ляшко закликав українців не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав насмішкою над медиками мітинг антивакцинаторів у Києві. Про це голова МОЗ заявив під час брифінгу.
За словами міністра, у реанімаціях цей «антивакцинаторський дух» дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють.
«Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися, – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід», – заявив він.
Ляшко закликав українців не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.
Нагадаємо, сьогодні біля стін Верховної Ради зібралися на мітинг противники Covid-вакцинації, учасники перекривають центральні вулиці міста, що значно ускладнює рух транспорту.
До слова, колишня народна депутатка Надія Савченко у середу, 3 листопада, вийшла на мітинг антивакцинаторів, що проходить біля Верховної Ради.
У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту. Через перекриття вулиць змінено рух автобусів і тролейбусів у центрі Києва.
Надія Савченко запевняє, що не підробляла та не купувала Covid-сертифікат.
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус понад 23 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.
Як повідомлялося, ВООЗ заявила про зростання кількості померлих через коронавірус.
До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.
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