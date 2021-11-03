«Насмішка над медиками»: Ляшко прокоментував мітинг антивакцинаторів

Ляшко: у реанімаціях цей «антивакцинаторський дух» дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють

Ляшко закликав українців не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав насмішкою над медиками мітинг антивакцинаторів у Києві. Про це голова МОЗ заявив під час брифінгу.

За словами міністра, у реанімаціях цей «антивакцинаторський дух» дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють.

«Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися, – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід», – заявив він.

Ляшко закликав українців не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.

Нагадаємо, сьогодні біля стін Верховної Ради зібралися на мітинг противники Covid-вакцинації, учасники перекривають центральні вулиці міста, що значно ускладнює рух транспорту.

До слова, колишня народна депутатка Надія Савченко у середу, 3 листопада, вийшла на мітинг антивакцинаторів, що проходить біля Верховної Ради.

У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту. Через перекриття вулиць змінено рух автобусів і тролейбусів у центрі Києва.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла та не купувала Covid-сертифікат.

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус понад 23 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

Як повідомлялося, ВООЗ заявила про зростання кількості померлих через коронавірус.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.