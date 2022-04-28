Донька полоненої волонтерки Тайри емоційно звернулася до Європарламенту

Донька Паєвської виступила з промовою про свою матір та нагадала світу про усіх полонених

Юлію Паєвську затримали бойовики угруповання «ДНР» 16 березня у Маріуполі

У Європейському парламенті 27 квітня виступила донька волонтерки, парамедика Юлії «Тайри» Паєвської, яка нині перебуває в полоні росіян, Анна-Софія Пузанова. Зустріч була присвячена українським полоненим та викраденим Російською Федерацією.

«Мама вирішила не опускати руки й продовжувати виконувати свою роботу у важкі часи російської війни проти України. Моя мама не військова, вона цивільна особа, врятувала понад 500 людей і підготувала понад 1000 парамедиків. Її захоплення російськими окупаційними військами необхідно кваліфікувати як військовий злочин. Я закликаю вас підтримати й поговорити з вашим урядом, щоби збільшити гуманітарну допомогу, сприяти у створенні гуманітарних коридорів», – сказала вона й закликала європейців боротися за свободу і повернення всіх незаконно затриманих російською армією людей в Україну.

Відомо, що понад 500 цивільних жінок перебувають у полоні російських терористів. Про долю більшості з них не відомо.

Нагадаємо, що 16 березня у Маріуполі бойовики угруповання «ДНР» затримали Юлію Паєвську та її водія Сергія. Перше підтвердження того, що Тайра потрапила в полон, з'явилося у сюжеті так званого «МВС» угруповання «ДНР».

Згодом з’явився ще один сюжет російського телеканалу НТВ, у якому Паєвську звинувачували у зв'язках із батальйоном «Азов» та спробі втекти з Маріуполя під виглядом біженки із двома маленькими дітьми, чиї батьки загинули. Насправді Паєвська рухалася в «зеленому коридорі», супроводжуючи дітей та жінок, вивозячи їх із Маріуполя до Запоріжжя.

Досі нічого невідомо про місцеперебування жінки та її стан. Чоловік Паєвської, Вадим Пузанов, в інтерв’ю журналістам розповів, що росіяни не хочуть її ні на кого міняти, щоб надалі використовувати її з пропагандистською метою і для якоїсь провокації. Також він наголосив, Тайра має постійно приймати певні ліки, вона також хворіє на астму, кілька років тому їй замінили обидва тазостегнові суглоби. Навряд вона має всі необхідні умови для того, щоб її стан здоров'я підтримувався на належному рівні.