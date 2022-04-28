Хто із європейців погодився платити за газ рублями (список)

Стало відомо, хто у Євросоюзі готовий платити за російський газ рублями

Частина країн Євросоюзу піддалися на газовий шантаж Росії

Представники чотирьох країн Європейського союзу погодилися на відкриття рубльових рахунків у «Газпромбанку», аби оплачувати російський газ. Про це пише The Irish Times.

За інформацією джерел видання, до списку цих країн входять:

Австрія;

Німеччина;

Словаччина;

Угорщина.

Серед компаній-дистрибуторів газу у Європі, які готові платити рублями за путінський газ, називають німецьку Uniper із Дюссельдорфа та австрійську OMV, що базується у Відні.

Також люди, знайомі із ситуацією, називають у числі тих, хто планує відкрити рублевий рахунок у «Газпромбанку», великий італійський концерн Eni. Керівництво компанії, яка є одним із найбільших клієнтів «Газпрому», зараз оцінює різні варіанти, зокрема, і можливість погодитися на газовий шантаж Кремля.

Нагадаємо, раніше Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

Згодом стало відомо, що Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями. Крім того, Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях.

Напередодні Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях.

Видання Bloomberg писало про чотирьох євровідступників, які погодилися на оплату російського газу рублями, але не називало їх. Втім, одна із країн зізналася сама – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у його країні немає інших робочих варіантів.

До слова, російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.