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    Хто із європейців погодився платити за газ рублями (список)

    Стало відомо, хто у Євросоюзі готовий платити за російський газ рублями - Хто із європейців погодився платити за газ рублями (список)
    Стало відомо, хто у Євросоюзі готовий платити за російський газ рублями
    фото: Pixabay

    Частина країн Євросоюзу піддалися на газовий шантаж Росії

    Представники чотирьох країн Європейського союзу погодилися на відкриття рубльових рахунків у «Газпромбанку», аби оплачувати російський газ. Про це пише The Irish Times.

    За інформацією джерел видання, до списку цих країн входять:

    • Австрія;
    • Німеччина;
    • Словаччина;
    • Угорщина.

    Серед компаній-дистрибуторів газу у Європі, які готові платити рублями за путінський газ, називають німецьку Uniper із Дюссельдорфа та австрійську OMV, що базується у Відні.

    Також люди, знайомі із ситуацією, називають у числі тих, хто планує відкрити рублевий рахунок у «Газпромбанку», великий італійський концерн Eni. Керівництво компанії, яка є одним із найбільших клієнтів «Газпрому», зараз оцінює різні варіанти, зокрема, і можливість погодитися на газовий шантаж Кремля.

    Нагадаємо, раніше Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

    Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

    Згодом стало відомо, що Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями. Крім того, Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях.

    Напередодні Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях.

    Видання Bloomberg писало про чотирьох євровідступників, які погодилися на оплату російського газу рублями, але не називало їх. Втім, одна із країн зізналася сама – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у його країні немає інших робочих варіантів.

    До слова, російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

    Теги: Австрія росія газ Німеччина Словаччина Угорщина
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    Хто із європейців погодився платити за газ рублями (список)