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    Події в Україні

    На Запоріжжі працює гуманітарний коридор: маршрут і час

    Маршрут пролягатиме через місто Василівка Запорізької області - На Запоріжжі працює гуманітарний коридор: маршрут і час
    Маршрут пролягатиме через місто Василівка Запорізької області
    фото: Запорізька ОДА

    Гумкоридор відкрито до 18 години

    Сьогодні, 28 квітня заплановано відкриття гуманітарного коридору із Запоріжжя до тимчасово окупованої частини області. Маршрут пролягатиме через місто Василівка, повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

    «Сьогодні, 28 квітня буде відкрито гуманітарний коридор з міста Запоріжжя до тимчасово окупованої частини Запорізької області. Маршрут пролягатиме через місто Василівка Запорізької області та буде функціонувати з 11:00 до 18:00», – йдеться в повідомленні.

    Також на сьогодні «Укрзалізниця» призначила додатково сім евакуаційних рейсів.

    Крім того у четвер є евакуація з Луганщини: автобуси чекають людей у п'яти містах. Транспорт чекатиме охочих врятуватися від «русского міра» у п'яти містах – Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське і Сєвєродонецьк.

    Зранку 28 квітня рашисти вдарили ракетою по Запоріжжю, поранено дитину.

    Також сьогодні зранку рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Орки поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна Запорізька область транспорт окупація евакуація #stoprussia
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    На Запоріжжі працює гуманітарний коридор: маршрут і час