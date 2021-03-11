Секретар РНБО вважає неприпустимим участь Литвина в конкурсі на ректора Київського університету

Данілов присоромив Литвина, який хоче стати ректором КНУ, Харківськими угодами

Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин, який нині претендує на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, перебуває у списку осіб, яких доручено перевірити СБУ через голосування за так звані «Харківські угоди». Якщо СБУ вважатиме за потрібне, вона може порушити справу про «державну зраду».

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

«Дуже багато цікавих персонажів, які продовжують на сьогодні перебувати в українській політиці. Більш того, дехто з них пропонує себе, як наприклад пан Литвин, на посаду ректора державного університету імені Т. Г. Шевченка. Я перепрошую, але мені було б соромно дивитися в очі тим людям, тим студентам, щоб зараз іти ректором і при цьому голосувати за ті ганебні речі («Харківські угоди». - Ред.). Наслідок того голосування це наслідок того, що ми маємо окуповану частину Криму і маємо великі проблеми на території Донецької та Луганської областей», – сказав Данілов.

Зазначимо, Володимир Литвин є одним з шести претендентів на посаду ректора КНУ ім. Шевченка. Вибори ректора університету мають відбутися у терміни, передбачені наказом Міністерства освіти і науки – 17 березня 2021 року.

У виборах візьмуть участь 4139 виборців, серед яких 598 студентів та 23 курсанти, згідно з квотами представництва осіб, які мають право брати участь у виборах ректора.

У Міністерстві освіти та науки зазначили, що протокол про підрахунок голосів за результатами виборів ректора Київського національного університету потрібно подати не пізніше 31 березня 2021 року.

Як повідомлялось раніше, другий тур попередніх виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% учасників, за Сергія Вижву – 11,65%. Але оскільки для перемоги потрібно було набрати понад 50% голосів, ці вибори були визнані недійсними.