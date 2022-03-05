Росіянам байдуже на смерті своїх дітей

Такий ворог викликає лиш зневагу

Передивився з десяток відео, як російські військові (здебільшого 20-22-річні вояки) з надривом дзвонять своїм матерям в Московію.

І просять розказати правду про війну, йти у військомати, об‘єднуватися з іншими матерями.

І знаєте що мене найбільше вкурвило? Зі сторони цих жінок - жодної емпатії навіть до власних дітей. (Загальний мотив: «Что ты мне говоришь? Путин - хороший. Вы освободите Украину и вас скоро вернут»…)

З точки зору психіатрії я навіть не знаю, який тут може бути діагноз (спеціалісти - підкажіть).

Але для нас треба розуміти одне: якщо їх не зачіпають смерті навіть власних синів (бо їх кончений «путін - хороший»), яких реакцій ми чекаємо на вбивство безневинних мирних дітей України, які для них чужі?

Цей народ не заслуговує ні на повагу, ні на поблажливість!

Смерть ворогам!

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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