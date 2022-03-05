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    Думки вголос

    Росіянам байдуже на смерті своїх дітей

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

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    Загадкова російська душа виявилась порожнім місцем без краплі людяності - Росіянам байдуже на смерті своїх дітей
    Загадкова російська душа виявилась порожнім місцем без краплі людяності
    скріншот з відео СБУ

    Такий ворог викликає лиш зневагу

    Передивився з десяток відео, як російські військові (здебільшого 20-22-річні вояки) з надривом дзвонять своїм матерям в Московію.

    І просять розказати правду про війну, йти у військомати, об‘єднуватися з іншими матерями.

    І знаєте що мене найбільше вкурвило? Зі сторони цих жінок - жодної емпатії навіть до власних дітей. (Загальний мотив: «Что ты мне говоришь? Путин - хороший. Вы освободите Украину и вас скоро вернут»…)

    З точки зору психіатрії я навіть не знаю, який тут може бути діагноз (спеціалісти - підкажіть).

    Але для нас треба розуміти одне: якщо їх не зачіпають смерті навіть власних синів (бо їх кончений «путін - хороший»), яких реакцій ми чекаємо на вбивство безневинних мирних дітей України, які для них чужі?

    Цей народ не заслуговує ні на повагу, ні на поблажливість!

    Смерть ворогам!

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін вбивство смерть військові #stoprussia
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    Росіянам байдуже на смерті своїх дітей