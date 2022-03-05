Росіянам байдуже на смерті своїх дітей
Такий ворог викликає лиш зневагу
Передивився з десяток відео, як російські військові (здебільшого 20-22-річні вояки) з надривом дзвонять своїм матерям в Московію.
І просять розказати правду про війну, йти у військомати, об‘єднуватися з іншими матерями.
І знаєте що мене найбільше вкурвило? Зі сторони цих жінок - жодної емпатії навіть до власних дітей. (Загальний мотив: «Что ты мне говоришь? Путин - хороший. Вы освободите Украину и вас скоро вернут»…)
З точки зору психіатрії я навіть не знаю, який тут може бути діагноз (спеціалісти - підкажіть).
Але для нас треба розуміти одне: якщо їх не зачіпають смерті навіть власних синів (бо їх кончений «путін - хороший»), яких реакцій ми чекаємо на вбивство безневинних мирних дітей України, які для них чужі?
Цей народ не заслуговує ні на повагу, ні на поблажливість!
Смерть ворогам!
Джерело: блог Віктора Шлінчака