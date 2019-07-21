Суспільна легітимізація нового парламенту буде надзвичайно низькою

Загальна апатія до політичних процесів була зафіксована майже одразу після президентських виборів

Такого у нас точно не було. Це буде дуже дивовижний парламент у всіх сенсах.

Судячи за все, явка виборців не перевищить 50%. Що це означає?

1. Літо. Фактор відпусток і студентських канікул дуже сильно понизив явку. Що серйозно повпливало на результати сил, які орієнтувалися на базові регіони.

Це другі вибори в історії України, які проходять влітку. Але перші - президентські - були 1994-го року, другий тур також проходив у липні - 10 числа. Але тоді явка перевищувала 70%.

2. Втома від політики. Фокус-групи ще місяць тому показували, що політичні меседжі цікавили трохи більше, ніж 20% виборців.

Загальна апатія до політичних процесів була зафіксована майже одразу після президентських виборів. Психологи кажуть, що це пов'язано з тим, що значна частина українців вважає, що вони виконали свій громадянський обов'язок ще у квітні, тому хай нова влада думає, що робити з парламентом.

3. Суспільна легітимізація цього парламенту буде надзвичайно низькою (але це вина не політиків, які у нього потраплять, а тих, хто сьогодні не прийшов голосувати).

І ставлення до парламенту буде чітко корелюватися з діями президента Зеленського. Парламент і так ніколи не був «авторитетом» для українців, але оскільки повнота влади буде зосереджена в одній політичній силі, будь-який негатив, пов'язаний з парламентом, буде бити по рейтингу президента. Як і навпаки.

Але такого у нас точно не було. Це буде дуже дивовижний парламент у всіх сенсах.

Спостегігаємо...

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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