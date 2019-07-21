  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Шлінчак

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Суспільна легітимізація нового парламенту буде надзвичайно низькою

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Загальна апатія до політичних процесів була зафіксована майже одразу після президентських виборів - Суспільна легітимізація нового парламенту буде надзвичайно низькою
    Загальна апатія до політичних процесів була зафіксована майже одразу після президентських виборів

    Такого у нас точно не було. Це буде дуже дивовижний парламент у всіх сенсах.

    Судячи за все, явка виборців не перевищить 50%. Що це означає?

    1. Літо. Фактор відпусток і студентських канікул дуже сильно понизив явку. Що серйозно повпливало на результати сил, які орієнтувалися на базові регіони.

    Це другі вибори в історії України, які проходять влітку. Але перші - президентські - були 1994-го року, другий тур також проходив у липні - 10 числа. Але тоді явка перевищувала 70%.

    2. Втома від політики. Фокус-групи ще місяць тому показували, що політичні меседжі цікавили трохи більше, ніж 20% виборців.

    Загальна апатія до політичних процесів була зафіксована майже одразу після президентських виборів. Психологи кажуть, що це пов'язано з тим, що значна частина українців вважає, що вони виконали свій громадянський обов'язок ще у квітні, тому хай нова влада думає, що робити з парламентом.

    3. Суспільна легітимізація цього парламенту буде надзвичайно низькою (але це вина не політиків, які у нього потраплять, а тих, хто сьогодні не прийшов голосувати).

    І ставлення до парламенту буде чітко корелюватися з діями президента Зеленського. Парламент і так ніколи не був «авторитетом» для українців, але оскільки повнота влади буде зосереджена в одній політичній силі, будь-який негатив, пов'язаний з парламентом, буде бити по рейтингу президента. Як і навпаки.

    Але такого у нас точно не було. Це буде дуже дивовижний парламент у всіх сенсах.

    Спостегігаємо...

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Верховна Рада вибори
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат України

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Костянтин Боровой
    Костянтин Боровой

    Російський політик

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Андрій Ілларіонов
    Андрій Ілларіонов

    Економіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ