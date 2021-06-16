Байден зустрівся із Путіним

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін тиснуть руки під час зустрічі на саміті у Женеві, 16 червня

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін тиснуть руки під час зустрічі на саміті у Женеві, 16 червня

Президент США Джо Байден зустрівся із главою Росії Володимиром Путіним на віллі у Женеві

У Женеві розпочалась перша зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена. На віллі Ла Гранж їх зустрів президент Швейцарії Гі Пармелен.

Очільники двох держав обговорять «практично всі теми, які зараз хвилюють сторони»: стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат й Арктику.

Крім того, Байден та Путін піднімуть питання регіональних проблем, у тому числі Близького Сходу, Сирії, Лівії, ситуації довкола іранської ядерної програми, Афганістану, Корейського півострова, Нагірного Карабаху та України.

Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходить зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Початок їхніх переговорів був запланований на 14:00 за київським часом.

Однією з тем переговорів Байдена і Путіна може стати потенційне членство України в НАТО – в Кремлі вже заявили, що здивовані заявою Байдена з цього питання і вважають його «червоною лінією».

Нагадаємо, президент Росії відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.