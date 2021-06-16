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    Байден зустрівся із Путіним

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    Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін тиснуть руки під час зустрічі на саміті у Женеві, 16 червня - Байден зустрівся із Путіним
    Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін тиснуть руки під час зустрічі на саміті у Женеві, 16 червня
    Фото: скріншот з відео

    Президент США Джо Байден зустрівся із главою Росії Володимиром Путіним на віллі у Женеві

    У Женеві розпочалась перша зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена. На віллі Ла Гранж їх зустрів президент Швейцарії Гі Пармелен.

    Очільники двох держав обговорять «практично всі теми, які зараз хвилюють сторони»: стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат й Арктику.

    Крім того, Байден та Путін піднімуть питання регіональних проблем, у тому числі Близького Сходу, Сирії, Лівії, ситуації довкола іранської ядерної програми, Афганістану, Корейського півострова, Нагірного Карабаху та України.

    Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходить зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Початок їхніх переговорів був запланований на 14:00 за київським часом.

    Однією з тем переговорів Байдена і Путіна може стати потенційне членство України в НАТО – в Кремлі вже заявили, що здивовані заявою Байдена з цього питання і вважають його «червоною лінією».

    Нагадаємо, президент Росії відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Швейцарія Путін політика президент
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    Байден зустрівся із Путіним