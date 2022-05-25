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    Думки вголос

    Може владі нарешті зайнятися не ворогами Росії а її друзями?

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Турчинов зі ЗМІ дізнався, що його викликали на допит - Може владі нарешті зайнятися не ворогами Росії а її друзями?
    Олександр Турчинов зі ЗМІ дізнався, що його викликали на допит
    фото з відкритих джерел

    Війна не закінчилася. Попереду важкі територіальні та людські втрати

    З подивом прочитала, що Турчинова, Яценюка і Авакова викликає СБУ по дачі свідчень у справі Порошенка.

    Не знаю, чому дивуватися більше: тому, що керівництво СБУ нарешті повернулося в Київ, бо в лютому і на початку березня, коли Київ був під загрозою окупації, вони були десь на Закарпатті…

    Чи більше все ж таки дивує те, що СБУ має так багато часу для справи про 2014 рік, і от якось зовсім не помічає діючих колаборантів – ні депутата Ковальова зі слуг, який нині добре себе чухає в окупованому Херсоні, ні ще одного Ковальова з групи Довіри, який на російські камери розказує, як «гуманно росіяни обходяться» з полоненими з Азовсталі.

    Та й ось ця нова парламентська група циніків «За відновлення України», зліплена втікачем-опзжешником Столаром з опзж та інших ватників, які ще недавно на камери обіймалися в Держдумі з расєйскіми «каллєгамі», якось СБУ не цікавить. По ним справ нема. Жодної.

    Є справи по людям, які в 2014 змогли дивом втримати країну і збудували нашу сучасну армію. Які запустили ракетні програми, закритий цикл виробництва, який є лише у восьми країн світу. Які розробили ракетний комплекс ВільхуМ, з дальністю 120км. По людям, які зробили те, що точно не було в пріоритеті влади останні три роки. По людям, які в усіх можливих санкційних і розстрільних списках росіян і є їх прямими ворогами.

    Може б СБУ нарешті зайнялася не ворогами Росії а її друзями? Чи наводчиками на казарми, центри підготовки наших воїнів і поїзди з ними? А контррозвідка СБУ щось робила би зі скупченням людей на одній території? Бо кількість небойових втрат від обстрілів в Яворові, Десні, Малині, Запорізькій області – це сотні і сотні найкращих…. І це такий біль…

    Ні, їм треба політика…

    Війна не закінчилася. Попереду важкі територіальні втрати. І людські… Якщо спецслужба країни в цей час знімає і монтує відеоролики з суфлерами, це щось не те. Зовсім не те.

    Сподіваюся, СБУ таки відгукнеться на заклик Олександра Турчинова і поїде в окопи на Херсонщині. Там не так давно міна попала прямо в окоп. Автомат і кулемет розірвало вщент. Солдат лишився живим, бо вийшов дивом в туалет…. Може після побаченого в тих окопах, які обстрілюють щопівгодини в СБУ нарешті зрозуміють реальність, в якій живе Україна…

    Читайте також: Готовий свідчити з окопів: Турчинов прокоментував повістку від СБУ

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

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    Теги: Петро Порошенко росія Віктор Медведчук окупанти СБУ Київ війна Олександр Турчинов політика Україна окупація #stoprussia
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    Може владі нарешті зайнятися не ворогами Росії а її друзями?