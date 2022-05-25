У Дніпрі порушникам світломаскування почали відключати світло
Дотримуватися режиму світломаскування слід з настанням комендантської години
У Дніпрі від електроенергії відключили 26 підприємств – порушників режиму світломаскування.
Про це 25 травня повідомили на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.
В цілому міськрада отримала майже тисячу скарг, однак більшість порушників врахували зауваження та виправили ситуацію. Начальник інспекції з питань доброустрою міської ради Руслан Мороз пояснив, що більшість підприємств, яким відключили електроенергію, не працювали.
«Керівництво виїхало з міста, а працівники не мали можливості самостійно виконати рекомендації», – зазначив він.
Мороз нагадав, що дотримуватися режиму світломаскування слід з настанням комендантської години – з 23:00 до 05:00. А ще в темний час доби, коли лунають сирени.
Необхідно вимикати вуличне освітлення, вимикати світло в під'їздах, будинках і квартирах. Або завішувати вікна щільною темною тканиною.
Як повідомлялося, 18 травня у Дніпрі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що спрацювала система протиповітряної оборони.