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    Думки вголос

    Про неймовірну трансформацію Михайла Добкіна

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

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    Колишній народний депутат Михайло Добкін, раніше був членом проросійських партій &laquo;Партія регіонів&raquo; та &laquo;Опозиційний блок&raquo; - Про неймовірну трансформацію Михайла Добкіна
    Колишній народний депутат Михайло Добкін, раніше був членом проросійських партій «Партія регіонів» та «Опозиційний блок»
    фото з соцмереж

    Українські політики отримали «просвітлення» війною

    «Націоналісти ви узколобиє, кто вам позволіл запрєщать наш язик і наше наслєдіє…» – ось таке я слухала в залі парламенту минулого скликання, щоразу коли проводила закони чи то про квоти на радіо, чи про мову на ТБ і в освіті, про заборону російського кіно та інформпродукту…

    Тому коли сьогодні аж п’ятеро друзів прислали мені фото «націоналіста» Добкіна, я іронічно посміхаюся.

    Ці люди 30 років відмовляли Україні в праві на своє українське і не розуміли, що імперія спочатку заходить через культуру та інформацію, а вже потім пре ракетами і танками, сподіваючись на лояльність і «квіти» від місцевих аборигенів… І «наслєдіє» імперії – це всього лише її інструмент.

    Фото запощу. Так виглядають українські політики, «просвітлені» війною…

    І так, це напевно краще від поведінки якогось Мураєва. Ну і краще пізно, ніж ніколи. Якщо щиро.

    Висновок: в Україні вже не може бути проросійських політиків і партій. Україна нарешті повноцінно постала перед викликом усвідомлення себе як давньої і самобутньої нації, культура якої сьогодні вражає світ і яка може стати «відкриттям» майбутнього.

    Завжди це знала, і любила українське.

    Читайте також: Добкін оголосив себе націоналістом

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

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    Теги: росія окупанти війна політика націоналісти культура Михайло Добкін Україна окупація #stoprussia
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    Про неймовірну трансформацію Михайла Добкіна