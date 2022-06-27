Добкін оголосив себе націоналістом

Політик вважає, що українці ще довго будуть ненавидіти росіян за все, що «вони принесли своїм рилом на нашу землю»

Колишній народний депутат Михайло Добкін, який раніше був членом проросійських партій «Партія регіонів» та «Опозиційний блок», різко висловився про російських окупантів, які сьогодні воюють проти України. Про це політик написав у своєму Instagram.

У своєму дописі Добкін називає окупантів «цими тваринами». Він пророкує, що нашого східного сусіда ненавидітиме ще не одне покоління українців за те, що принесли війну на нашу землю.

«Я не знаю, коли це закінчиться і чи закінчиться взагалі. Я не знаю скільки втрат у плані людських життів та зруйнованої інфраструктури ми ще отримаємо. Але що я точно знаю, то це те, що якщо хоч навіть і не ми, то наші діти вже точно – гарматами, ножами, а якщо доведеться, навіть хоч і зубами, але все одно битимуть, різатимуть чи рватимуть цих тварин. За все, що вони принесли своїм рилом на нашу землю», – написав він.

Політик також закликав «вважати його націоналістом».

У своєму дописі Добкін також розмістив відео із записом звуків сирени та вибухів.

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Нагадаємо, раніше митрополит Онуфрій поставив колишнього народного депутата Михайла Добкіна у сан диякона Української православної церкви Московського патріархату. Хіротонія (християнський обряд, під час якого відбувається таїнство поставлення в священнослужителі) відбулася 7 квітня в Благовіщенському соборі Харкова.