Війна за наше існування
Кожен наш успішний крок буде дратувати ворога і збільшувати його агресивні випади
Замість туги, печалі, запитань «чому ми?», прокльонів Путіна та орди – повинна бути жага до боротьби і конкретні дії, в кожного на своєму місці.
«Що я роблю для перемоги?» – правильне запитання. Кожен повинен на нього дати собі конкретну відповідь.
Тільки об’єднавшись разом ми зможемо вижити і перемогти. Однієї віри у перемогу замало – на неї всі повинні зараз працювати.
Ворог намагається похитнути нашу впевненість у своїх силах, залякуючи ракетними ударами.
Кожен наш успішний крок буде дратувати ворога і збільшувати його агресивні випади.
Але в нас не повинно бути жодного страху. Страх – це шлях до поразки. Не дозволяйте страху заходити у вашу свідомість.
Ми потужна нація. Поки ми згуртовані і сильні духом, нас – не зламати.
Мій рідний Київ – ти стояв і будеш стояти!!! Наша сила не в будинках, а в мізках і серці.
Джерело: блог Ганни Маляр