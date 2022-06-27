Війна за наше існування

Ми потужна нація. Поки ми згуртовані і сильні духом, нас – не зламати

Кожен наш успішний крок буде дратувати ворога і збільшувати його агресивні випади

Замість туги, печалі, запитань «чому ми?», прокльонів Путіна та орди – повинна бути жага до боротьби і конкретні дії, в кожного на своєму місці.

«Що я роблю для перемоги?» – правильне запитання. Кожен повинен на нього дати собі конкретну відповідь.

Тільки об’єднавшись разом ми зможемо вижити і перемогти. Однієї віри у перемогу замало – на неї всі повинні зараз працювати.

Ворог намагається похитнути нашу впевненість у своїх силах, залякуючи ракетними ударами.

Кожен наш успішний крок буде дратувати ворога і збільшувати його агресивні випади.

Але в нас не повинно бути жодного страху. Страх – це шлях до поразки. Не дозволяйте страху заходити у вашу свідомість.

Ми потужна нація. Поки ми згуртовані і сильні духом, нас – не зламати.

Мій рідний Київ – ти стояв і будеш стояти!!! Наша сила не в будинках, а в мізках і серці.

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Джерело: блог Ганни Маляр

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