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    Думки вголос

    Війна за наше існування

    • Ганна Маляр

      Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ми потужна нація. Поки ми згуртовані і сильні духом, нас &ndash; не зламати - Війна за наше існування
    Ми потужна нація. Поки ми згуртовані і сильні духом, нас – не зламати
    фото: ЗСУ

    Кожен наш успішний крок буде дратувати ворога і збільшувати його агресивні випади

    Замість туги, печалі, запитань «чому ми?», прокльонів Путіна та орди – повинна бути жага до боротьби і конкретні дії, в кожного на своєму місці.

    «Що я роблю для перемоги?» – правильне запитання. Кожен повинен на нього дати собі конкретну відповідь.

    Тільки об’єднавшись разом ми зможемо вижити і перемогти. Однієї віри у перемогу замало – на неї всі повинні зараз працювати.

    Ворог намагається похитнути нашу впевненість у своїх силах, залякуючи ракетними ударами.

    Кожен наш успішний крок буде дратувати ворога і збільшувати його агресивні випади.

    Але в нас не повинно бути жодного страху. Страх – це шлях до поразки. Не дозволяйте страху заходити у вашу свідомість.

    Ми потужна нація. Поки ми згуртовані і сильні духом, нас – не зламати.

    Мій рідний Київ – ти стояв і будеш стояти!!! Наша сила не в будинках, а в мізках і серці.

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    Джерело: блог Ганни Маляр

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    Теги: росія окупанти Київ війна українці Україна ракета окупація #stoprussia
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