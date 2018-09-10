  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Небоженко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Церковний фронт є не менш важливим, ніж боротьба з «п'ятою колоною» Кремля

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Церковний фронт є не менш важливим, ніж боротьба з «п'ятою колоною» Кремля

    Провокації Кремлю вже не допоможуть

    Мовою оригіналу

    Главная неожиданностью для Кремля будет не скорость, с которой прибыли западные экзархи выполнять решение по предоставлению автокефалии Украине, а то, что американские и канадские священники приехали раньше американских и канадских военных. Теперь российской опасной «мягкой силе» в Украине (УПЦ-Московский патриархат) противостоит западная, но православная «мягкая сила» Вселенского патриархата. Это, действительно, оригинальный и неожиданный ход англосаксов, который существенно увеличивает шансы Украины в борьбе с Россией. И провокации здесь не помогут, ибо все будут знать причину и виновника – Кремль. 

    Можно предположить, что в политическом отношении, ускоренная автокефализация православной церкви в Украине является одним из эффективных, асимметричных ответов на оккупацию Донбасса и Крыма Россией. «Церковный фронт» не менее важен, чем борьба с «пятой колонной» Кремля в СМИ и госорганах Украины. 

    Предоставление томоса Украине, по своему мощному эффекту, в борьбе с агрессором, можно сравнить лишь с появлением нескольких новых, хорошо вооруженных современным оружием, подготовленных дивизий в украинской армии.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    релігія томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат України (БПП)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ