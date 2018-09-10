Церковний фронт є не менш важливим, ніж боротьба з «п'ятою колоною» Кремля

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Провокації Кремлю вже не допоможуть

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Главная неожиданностью для Кремля будет не скорость, с которой прибыли западные экзархи выполнять решение по предоставлению автокефалии Украине, а то, что американские и канадские священники приехали раньше американских и канадских военных. Теперь российской опасной «мягкой силе» в Украине (УПЦ-Московский патриархат) противостоит западная, но православная «мягкая сила» Вселенского патриархата. Это, действительно, оригинальный и неожиданный ход англосаксов, который существенно увеличивает шансы Украины в борьбе с Россией. И провокации здесь не помогут, ибо все будут знать причину и виновника – Кремль.

Можно предположить, что в политическом отношении, ускоренная автокефализация православной церкви в Украине является одним из эффективных, асимметричных ответов на оккупацию Донбасса и Крыма Россией. «Церковный фронт» не менее важен, чем борьба с «пятой колонной» Кремля в СМИ и госорганах Украины.

Предоставление томоса Украине, по своему мощному эффекту, в борьбе с агрессором, можно сравнить лишь с появлением нескольких новых, хорошо вооруженных современным оружием, подготовленных дивизий в украинской армии.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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