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    ЄС затвердив економічні санкції проти Росії за окупацію Криму

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    На останньому саміті лідери країн ЄС підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому є необхідність - ЄС затвердив економічні санкції проти Росії за окупацію Криму
    На останньому саміті лідери країн ЄС підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому є необхідність
    Фото: з відкритих джерел

    Економічні санкції ЄС проти Росії було відтерміновано, але зараз їх продовжили на 6 місяців

    Європейський союз затвердив продовження економічних санкцій проти Росії. Обмеження застосовують за окупацію Криму. Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

    «Затверджено продовження відстрочення економічних санкцій ЄС проти Росії на 6 місяців по Україні та Криму», – зазначив він.

    Нагадаємо, раніше високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що Брюссель найближчим часом підготує варіанти нових санкцій проти Росії.

    А на останньому саміті лідери країн ЄС підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому є необхідність.

    Тим часом, Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти 34 іноземних компаній та фізичних осіб. У «чорний список» потрапили відомі виробники з Китаю і Росії.

    Санкції наклало міністерство торгівлі США за спроби поставок американських електронних компонентів, які можуть використовувати для російських оборонних програм.

    Теги: ЄС Крим Росія США санкції Брюссель
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    ЄС затвердив економічні санкції проти Росії за окупацію Криму