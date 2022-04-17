Окупанти зруйнували в Охтирці чверть житлових багатоповерхівок

Попри руйнування в місто повертаються люди

В Охтирці Сумської області зруйновано чверть житлових багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко в ефірі національного телемарафону.

«Прямим попаданням зруйновано до 25% багатоповерхівок. Все інше зруйновано шляхом морозів, які пошкодили системи теплопостачання і водопостачання», – розповів він.

Попри руйнування в місто повертаються люди. Працює критична інфраструктура і лікарні. Місцева адміністрація розробляє план відбудови Охтирки.

«За допомогою всього цивілізованого світу встигнемо відбудувати до Нового року. Напрацьовується дорожня карта з відбудови міста», – сказав Кузьменко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як відновлюється життя звільнених Чернігівщини та Сумщини.