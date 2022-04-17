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    Окупанти зруйнували в Охтирці чверть житлових багатоповерхівок

    Влада Охтирки планує якнайшвидше відбудувати місто - Окупанти зруйнували в Охтирці чверть житлових багатоповерхівок
    Влада Охтирки планує якнайшвидше відбудувати місто
    фото з відкритих джерел

    Попри руйнування в місто повертаються люди

    В Охтирці Сумської області зруйновано чверть житлових багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко в ефірі національного телемарафону.

    «Прямим попаданням зруйновано до 25% багатоповерхівок. Все інше зруйновано шляхом морозів, які пошкодили системи теплопостачання і водопостачання», розповів він.

    Попри руйнування в місто повертаються люди. Працює критична інфраструктура і лікарні. Місцева адміністрація розробляє план відбудови Охтирки.

    «За допомогою всього цивілізованого світу встигнемо відбудувати до Нового року. Напрацьовується дорожня карта з відбудови міста», сказав Кузьменко.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як відновлюється життя звільнених Чернігівщини та Сумщини.

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    Теги: росія окупанти війна Україна місто окупація #stoprussia
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    Окупанти зруйнували в Охтирці чверть житлових багатоповерхівок