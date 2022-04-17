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    Думки вголос

    Сурков тепер зможе наїстися «русского міра», який він так хотів побудувати

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Творці системи російського &laquo;Третього рейху&raquo; (він же &laquo;русскій мір&raquo;) тепер відчувають її як споживачі - Сурков тепер зможе наїстися «русского міра», який він так хотів побудувати
    Творці системи російського «Третього рейху» (він же «русскій мір») тепер відчувають її як споживачі

    Автори концепції про «русскій мір» дописують її, можливо, вже у Лефортово

    Мовою оригіналу

    Такая вот ирония: создатели системы российского «Третьего рейха» (он же «Русский мир») теперь ощущают ее как потребители.

    Беседа, Сурков, может, и другие уже находятся под арестом. Хлебанут они там «Русского мира», который так хотели построить.

    Не исключено, что существует огромная целая прописанная концепция «Русского мира», одобренная Путиным. На подобии «моей борьбы» сами знаете кого.

    Борьба чья? Мир чей? Русский.

    Вот авторы этой концепции и создатели системы, по иронии бумеранга судьбы, дописывают ее сейчас, возможно, в Лефортово.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна Україна Владислав Сурков окупація #stoprussia
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    Сурков тепер зможе наїстися «русского міра», який він так хотів побудувати